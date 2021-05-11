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Perakende satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 19,2 arttı

11.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artış kaydetti.

Perakende satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 19,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 yükseldi. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 düştü.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 arttı.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 60, otomotiv yakıtı satışları yüzde 29,6 yükseldi.

Perakende ciro martta bir önceki aya göre yüzde 5,7 artış kaydetti. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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