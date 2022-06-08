Peş peşe gelen benzin ve motorin zamları sonrası İETT Müdürü Bilgili'den dikkat çeken sözler! 'Son bir yılda dört katına çıktı...'

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren bir zam daha geldi. Gelen zamlarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulunan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, motorine bir yılda 21 TL zam geldiğini belirterek "Mazot fiyatı 4 katına çıktı" dedi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili

İSTANBUL'DA 28 TL'YE DAYANDI

Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gece yarısından itibaren 1,95 TL'lik bir zam daha geldi. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 28 TL'ye dayanırken, İzmir ve Ankara ise 28 TL'yi geçti.

"4 KATINA ÇIKTI"

Son zam haberi sonrasında İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu.

Bilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mazot geçen yıl 7 TL iken, bugün 28 TL. 1 yılda 21 TL zam geldi. Mazot fiyatı 4 katına çıktı. Yılda 200 milyon litre mazot ile 1 milyar yolcu taşıyoruz. Son 1 yılda sadece mazot maliyeti bile bilet başına 4,2 TL arttı."

Mazot geçen yıl 7 ₺ iken, bugün 28 ₺. 1 yılda 21₺ zam geldi. Mazot fiyatı 4 katına çıktı.

Yılda 200 milyon litre mazot ile 1 milyar yolcu taşıyoruz. Son 1 yılda sadece mazot maliyeti bile bilet başına 4,2 ₺ arttı. #motorin@ietttr pic.twitter.com/WnlCpyvUiS — Alper Bilgili (@alperbilgili) June 8, 2022



