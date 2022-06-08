SON DAKİKA | Motorine bir zam daha! İstanbul'da motorinin litre fiyatı 28 TL'ye dayandı

Son dakika: Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorine gece yarısından itibaren bir zam daha yapıldı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 28 TL'ye dayandı. Benzine ise zam yapılmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

MOTORİNE YENİ ZAM

Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Motorine yapılan 1,95 TL'lik zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25.94'ten 27.89'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.06'dan 28.01'e çıktı.

BİR YILDA YÜZDE 286 ZAM

Son zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286 oldu.

BENZİN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

YÜZDE 200'Ü GEÇTİ

Akaryakıta gelen peş peşe gelen zamların ardından son 7 ayda benzine yapılan zam oranı yüzde 200'ü geçmişti.



