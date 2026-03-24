Kapat
Petrol artınca bir ülkede plaka bazlı kısıtlama: 1 gün trafiğe çıkamayacaklar

Güney Kore, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yol açtığı artışa karşı yeni tasarruf tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Güney Kore, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri aldı! Yonhap'ın haberine göre İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı, kamu kurumlarında plaka bazlı kısıtlama sistemini hayata geçiriyor.

HAFTA İÇİ BELİRLİ BİR GÜN TRAFİĞE ÇIKAMAYACAKLAR

Uygulamaya göre araçlar, plaka numaralarının son hanesine göre beş gruba ayrılacak ve her grup, hafta içi belirli bir gün trafiğe çıkamayacak. Elektrikli ve hibrit araçlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Bakanlığın, uygulamanın detaylarını içeren kapsamlı bir kılavuz yayımlayacağı ve kurallara uymayan kamu kurumlarına yaptırım uygulanması için adım atacağı belirtildi.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN DE ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Hükümet, özel sektöre de programa gönüllü katılım çağrısında bulunurken olası bir enerji krizi yaşanması halinde söz konusu sistemin özel sektör için de zorunlu hale getirilmesi değerlendirilecek.

Ayrıca hükümet, petrol tüketimi açısından ilk 50'de yer alan şirketlerden enerji tasarrufu planları hazırlamalarını isteyecek ve verilen hedeflere ulaşan firmalara teşvikler sunulacak.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Kamu kurumları ve büyük şirketlere çalışma saatlerini yeniden düzenleme çağrısı yapılırken kömürle çalışan santrallere yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve bakım halindeki 5 nükleer reaktörün yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.39
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.86
Gazyağı
94.48
Güney Kore Petrol Akaryakıt petrol fiyatları petrol fiyatı
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

