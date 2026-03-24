Petrol artınca bir ülkede plaka bazlı kısıtlama: 1 gün trafiğe çıkamayacaklar

Güney Kore, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri aldı! Yonhap'ın haberine göre İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı, kamu kurumlarında plaka bazlı kısıtlama sistemini hayata geçiriyor.

HAFTA İÇİ BELİRLİ BİR GÜN TRAFİĞE ÇIKAMAYACAKLAR

Uygulamaya göre araçlar, plaka numaralarının son hanesine göre beş gruba ayrılacak ve her grup, hafta içi belirli bir gün trafiğe çıkamayacak. Elektrikli ve hibrit araçlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Bakanlığın, uygulamanın detaylarını içeren kapsamlı bir kılavuz yayımlayacağı ve kurallara uymayan kamu kurumlarına yaptırım uygulanması için adım atacağı belirtildi.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN DE ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Hükümet, özel sektöre de programa gönüllü katılım çağrısında bulunurken olası bir enerji krizi yaşanması halinde söz konusu sistemin özel sektör için de zorunlu hale getirilmesi değerlendirilecek.

Ayrıca hükümet, petrol tüketimi açısından ilk 50'de yer alan şirketlerden enerji tasarrufu planları hazırlamalarını isteyecek ve verilen hedeflere ulaşan firmalara teşvikler sunulacak.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Kamu kurumları ve büyük şirketlere çalışma saatlerini yeniden düzenleme çağrısı yapılırken kömürle çalışan santrallere yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve bakım halindeki 5 nükleer reaktörün yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır