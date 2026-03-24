FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Akaryakıt zammı tercihi değiştirdi 'Talep artıyor, böyle giderse kaçınılmaz olur'

Orta Doğu'da devam eden savaş petrol fiyatlarını yükseltirken bu artış akaryakıtta pompa fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıta zam gelirken otomobil kullanıcıları ise yaşanan gelişmeler doğrultusunda tercihlerine yön veriyor. Son olarak kullanıcıların artan fiyatlar nedeniyle elektrikli araçlara yönelmeye başladığı öğrenildi.

Hande Dağ

Orta Doğu'dak gerilim doğrudan petrol fiyatlarını etkiledi. Petrol fiyatlarındaki artış ise akaryakıta zam olarak yansıdı. Küresel belirsizliklerin devamı halinde fiyatların daha da artabileceğine yönelik endişeler sürüyor. Son olarak artan maliyetler nedeniyle dizel otomobillerin yerini son dönemde hibrit ve elektrikli araçların almaya başladığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıt zammı tercihi değiştirdi Talep artıyor, böyle giderse kaçınılmaz olur 1

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; hibrit otomobillerde ise elektrik destekli motor yapısı sayesinde yakıt tüketiminin, benzinli ve dizel araçlara göre önemli ölçüde düşüyor. Elektrikli otomobillerde ise kullanım şekline bağlı olarak daha düşük bir maliyet oluştuğuna dikkat çekildi. Ancak bunun ev tipi şarj ile daha düşük seviyelerde kaldığı, hızlı şarj (DC) istasyonlarında daha yüksek seviyelere çıkabildiği belirtildi.

Akaryakıt zammı tercihi değiştirdi Talep artıyor, böyle giderse kaçınılmaz olur 2

"ESKİDEN GELENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 'DİZEL Mİ BENZİN Mİ' DİYE SORARDI, ŞİMDİ HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARI SORUYOR"

Önümüzdeki dönemde elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin daha da artmasının beklendiği aktarıldı.

Akaryakıt zammı tercihi değiştirdi Talep artıyor, böyle giderse kaçınılmaz olur 3

Galerici Şeyhmus Nalkıran'ın "Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, müşterinin tercihlerini tamamen değiştirdi. Eskiden showrooma gelenlerin büyük çoğunluğu 'dizel mi benzin mi' diye sorardı, şimdi ise doğrudan hibrit ve elektrikli araçları soruyor. Özellikle 100 kilometrede 400 liranın üzerinde yakıt maliyetiyle karşılaşan kullanıcı, alternatif arayışına giriyor. Elektrikli araçların 50-100 lira bandındaki kullanım maliyeti ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu da talebi hızla artırıyor. Ancak talep bu hızla artmaya devam ederse, özellikle ikinci el elektrikli ve hibrit araç fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket kaçınılmaz olur. Şu an bile piyasada temiz elektrikli araç bulmak zorlaştı, fiyatlar da buna paralel olarak yukarı gidiyor" dediği kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın 'trafiği': Fiyatlar harekete geçirdi, akın ettilerAltın 'trafiği': Fiyatlar harekete geçirdi, akın ettiler
Altında dip görüldü mü? Dünya Altın Konseyi rakam verdiAltında dip görüldü mü? Dünya Altın Konseyi rakam verdi

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.39
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.86
Gazyağı
94.48
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.