Akaryakıt zammı tercihi değiştirdi 'Talep artıyor, böyle giderse kaçınılmaz olur'

Orta Doğu'dak gerilim doğrudan petrol fiyatlarını etkiledi. Petrol fiyatlarındaki artış ise akaryakıta zam olarak yansıdı. Küresel belirsizliklerin devamı halinde fiyatların daha da artabileceğine yönelik endişeler sürüyor. Son olarak artan maliyetler nedeniyle dizel otomobillerin yerini son dönemde hibrit ve elektrikli araçların almaya başladığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; hibrit otomobillerde ise elektrik destekli motor yapısı sayesinde yakıt tüketiminin, benzinli ve dizel araçlara göre önemli ölçüde düşüyor. Elektrikli otomobillerde ise kullanım şekline bağlı olarak daha düşük bir maliyet oluştuğuna dikkat çekildi. Ancak bunun ev tipi şarj ile daha düşük seviyelerde kaldığı, hızlı şarj (DC) istasyonlarında daha yüksek seviyelere çıkabildiği belirtildi.

"ESKİDEN GELENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 'DİZEL Mİ BENZİN Mİ' DİYE SORARDI, ŞİMDİ HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARI SORUYOR"

Önümüzdeki dönemde elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin daha da artmasının beklendiği aktarıldı.

Galerici Şeyhmus Nalkıran'ın "Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, müşterinin tercihlerini tamamen değiştirdi. Eskiden showrooma gelenlerin büyük çoğunluğu 'dizel mi benzin mi' diye sorardı, şimdi ise doğrudan hibrit ve elektrikli araçları soruyor. Özellikle 100 kilometrede 400 liranın üzerinde yakıt maliyetiyle karşılaşan kullanıcı, alternatif arayışına giriyor. Elektrikli araçların 50-100 lira bandındaki kullanım maliyeti ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu da talebi hızla artırıyor. Ancak talep bu hızla artmaya devam ederse, özellikle ikinci el elektrikli ve hibrit araç fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket kaçınılmaz olur. Şu an bile piyasada temiz elektrikli araç bulmak zorlaştı, fiyatlar da buna paralel olarak yukarı gidiyor" dediği kaydedildi.