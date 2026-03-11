FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Petrol fiyatı belli oldu (11 Mart 2026) Dün 92,61 dolara kadar yükselmişti, düşüş sürüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 86,51 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatı belli oldu (11 Mart 2026) Dün 92,61 dolara kadar yükselmişti, düşüş sürüyor

Dün 92,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,27 azalışla 86,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatı belli oldu (11 Mart 2026) Dün 92,61 dolara kadar yükselmişti, düşüş sürüyor 1

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarında düşüş sürerken, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bugüne kadarki en büyük acil durum petrol stok salımını planladığına ilişkin haberler piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Söz konusu salımın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'de üye ülkelerin piyasaya sunduğu 182 milyon varillik petrol miktarını aşması bekleniyor. Uzmanlar, bu büyüklükte bir adımın ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yol açtığı bazı arz kesintilerini sınırlayabileceğini, ancak Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanmasının birçok bölgede tedariki ciddi biçimde aksatacağını vurguluyor.

Haftanın ilk günlerinde petrol piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü arz endişeleriyle 114,3 dolara kadar yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın yakında sona erebileceğine dair açıklamalarıyla gün içinde düşüşe geçti.

Bu geri çekilme dün de devam etti. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın, ABD donanmasının bir tankere Hürmüz Boğazı'nda eşlik ettiğini öne süren ve daha sonra silinen sosyal medya paylaşımı, satışları hızlandırarak kayıpların artmasına neden oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, donanmanın herhangi bir tanker ya da gemiye fiilen eşlik etmediğini, ancak bunun seçenekler dahilinde bulunduğunu belirtti. Leavitt ayrıca Trump'ın talimatıyla ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ilave senaryolar hazırladığını söyledi.

ABD basınında İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair haberler yer alırken, fiyatlardaki sert düşüş bu gelişmelerle birlikte bir miktar toparlandı. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın yerleştirdiyse, ki buna dair elimizde rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Eğer herhangi bir nedenle mayın yerleştirildiyse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak." ifadesini kullandı. Trump, başka bir paylaşımında ise boğazda aktif olmayan bazı mayın döşeme botlarının vurulduğunu kaydetti.

IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin halihazırda kamuya ait 1,2 milyar varilden fazla acil durum petrol stokuna sahip olduğunu, buna ek olarak hükümet yükümlülükleri kapsamında tutulan yaklaşık 600 milyon varillik endüstri stokunun da bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, Trump pazartesi günü artan enerji fiyatlarını dizginlemek amacıyla bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımlarının kaldırıldığını duyururken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de geçen hafta küresel petrol arzının sürdürülmesi amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımlandığını bildirdi. ABD, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısının ardından Rus petrolünün ticaretine yönelik nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri kapsayan yaptırımları uygulamaya almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 91,71 doların direnç, 75,76 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 yılı trafik cezaları arttı! Direksiyon başında telefonla konuşmanın cezası...2026 yılı trafik cezaları arttı! Direksiyon başında telefonla konuşmanın cezası...
Lisanslı depoların kuruluş izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendiLisanslı depoların kuruluş izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Petrol petrol fiyatları Brent petrol petrol fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.