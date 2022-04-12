Petrol fiyatı için yeni iddia: Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek!

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu petrol fiyatlarının düşüşün devam edeceğini ifade ederken benzin fiyatına yeni bir indirim gelebileceğinin bilgisini paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açabileceği küresel ekonomik şok endişeleri, petrol fiyatlarının rekor düzeylere ulaşmasına neden olmuş ve 139 dolar ile yaklaşık sok 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Daha sonra müzakere masasına oturan iki ülke piyasaların ateşini bir nebze de olsa söndürerek fiyatları 100 dolar bandına çekti.

Vatandaş akaryakıt fiyatlarının son gelişmeler ışığında ne olacağını merak ederken teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu’ndan önemli bir değerlendirme geldi.

AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Tunç Şatıroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Brent petrol fiyatının 69 dolara kadar geri çekileceğini ve Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında bir indirim yaşanacağını ileri sürdü.

Şatıroğlu paylaşımında “Brent Petrol'de düşüşler beklediğim gibi devam etmektedir. Ichimoku altında iki gün kalındıktan sonra düşüşün hızlanmasını beklerim. Hedef 69 dolar. Benzine indirim gelme olasılığını tahmin edemiyorum. O hesap teknik analizi aşıyor” İfadelerini kullandı.



