Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşla beraber petrol fiyatlarının sert yükselişiyle ciddi zamlar yaşamıştı. Ancak savaşta ateşkes haberleri petrol fiyatlarında sert düşüş getirdi. Bununla beraber akaryakıt fiyatlarında da büyük bir indirim beklentisi oluştu. İşte detaylar...

Hande Dağ

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimle ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle beraber değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta dair yeni bir beklenti ortaya çıktı.

PETROL FİYATINDA SERT DÜŞÜŞ

Brent petrol fiyatındaki artışla yükseliş yaşayan akaryakıt fiyatlarında son olarak indirim beklentisi getiren gelişme ise, savaşa dair ateşkes haberleri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasıyla, Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda aşağı yönlü ivmelendi. Dün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 08.09 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 13,1 azalarak 94,98 dolar oldu.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatındaki düşüşle beraber, akaryakıt fiyatlarında da yeni bir indirim beklentisi oluştu. Ateşkes kararıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi petrol fiyatlarını yüzde 10'dan fazla düşürürken, savaş sürecinde petrolde yaşanan yükselişlerle artan akaryakıt fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreçte akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Ancak bir süredir benzinde eşel mobil sürerken motorinde ise ÖTV limiti bittiğinden artışlar zam olarak fiyatlara yansıyordu. Son olarak benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam gelmişti. İstanbul'da son olarak benzin 63.25 TL, motorin 85.29 TL civarında satılıyor.

İŞTE İNDİRİM BEKLENTİSİNDE KONUŞULAN RAKAM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından petrol fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre; gün içinde yaşanacak gelişmeler çerçevesinde benzin ve motorine 10 TL'nin üzerinde indirim gelmesi beklentisi oluştu. Ancak eşel mobil sebebiyle indirimin motorinde tamamıyla, benzinde ise yüzde 75'i ÖTV'ye kalanı da yüzde 25 olarak indirim şeklinde fiyatlara yansıyabileceği düşünülüyor. 10 TL'ye yakın bir indirim beklentisi var ancak bunun ne kadarının pompaya yansıyacağı henüz netlik kazanmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
85.27
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.56
Gazyağı
100.02
Okuyucu Yorumları 19 yorum
Türkiye'de indirmezler fiyatları böyle gider bakın görün
daha artmadqn zam yapıyordunuz...HEMEN SİMDİ DERHAL İNDİRİN......
İndirim mi 😁😁😁
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

