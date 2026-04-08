Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimle ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle beraber değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta dair yeni bir beklenti ortaya çıktı.

PETROL FİYATINDA SERT DÜŞÜŞ

Brent petrol fiyatındaki artışla yükseliş yaşayan akaryakıt fiyatlarında son olarak indirim beklentisi getiren gelişme ise, savaşa dair ateşkes haberleri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasıyla, Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda aşağı yönlü ivmelendi. Dün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 08.09 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 13,1 azalarak 94,98 dolar oldu.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatındaki düşüşle beraber, akaryakıt fiyatlarında da yeni bir indirim beklentisi oluştu. Ateşkes kararıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi petrol fiyatlarını yüzde 10'dan fazla düşürürken, savaş sürecinde petrolde yaşanan yükselişlerle artan akaryakıt fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreçte akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Ancak bir süredir benzinde eşel mobil sürerken motorinde ise ÖTV limiti bittiğinden artışlar zam olarak fiyatlara yansıyordu. Son olarak benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam gelmişti. İstanbul'da son olarak benzin 63.25 TL, motorin 85.29 TL civarında satılıyor.

İŞTE İNDİRİM BEKLENTİSİNDE KONUŞULAN RAKAM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından petrol fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre; gün içinde yaşanacak gelişmeler çerçevesinde benzin ve motorine 10 TL'nin üzerinde indirim gelmesi beklentisi oluştu. Ancak eşel mobil sebebiyle indirimin motorinde tamamıyla, benzinde ise yüzde 75'i ÖTV'ye kalanı da yüzde 25 olarak indirim şeklinde fiyatlara yansıyabileceği düşünülüyor. 10 TL'ye yakın bir indirim beklentisi var ancak bunun ne kadarının pompaya yansıyacağı henüz netlik kazanmadı.