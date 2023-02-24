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Petrol fiyatları için iki dev bankadan tahmin: Ay ay açıkladılar! Çin dengeleri değiştiriyor...

24.02.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları dün son kayıplarını vererek Cuma günü güçlü bir toparlanma kaydetti.Fiyatlardaki yükselişte Rusya'nın gelecek dönemde petrol arzını azaltabileceğine yönelik haberler etkili olurken, iki dev bankadan kritik bir tahmin yapıldı. Morgan Stanley 2023 petrol tahminini 100-110 dolardan 90-100 dolar seviyelerine düşürdü. UBS ise Aralık ayı için beklentilerini 5 dolar düşürerek 105 dolar seviyesine çekti.

Petrol fiyatları için iki dev bankadan tahmin: Ay ay açıkladılar! Çin dengeleri değiştiriyor...

Bu hafta yüzde 3 düşüş yaşayan petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Rus arzında düşünülenden daha derin bir kesinti beklentisinin, artan faizlerin bu yıl talebi azaltacağı endişelerini büyük ölçüde dengelemesiyle, haftayı pozitif kapatmaya yaklaştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 83,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,13 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın gelecek dönemde petrol arzını azaltabileceğine yönelik haberler etkili oldu.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, martta petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacaklarını açıklamıştı. Uzmanlar, son gelişmelerle piyasaların, günlük 500 bin varillik arz kesintisinden daha derin bir kesintiyle karşı karşıya olduğunu değerlendiriyor.

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PETROL FİYATLARI BASKI ALTINDA

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 600 bin varil artarak 479 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Stoklarının son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ülkede talebin zayıf seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri de fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

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İKİ BANKADAN PETROL FİYATI TAHMİNİ

Fiyatlar bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ederken ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley ve İsviçre bankası UBS’den yeni tahminler açıklandı. Morgan Stanley, 2023 yılı için küresel petrol talebi tahminini yukarı yönlü revize etti. 2023 için küresel petrol talebi büyüme tahminini, Çin'in yeniden açılmasında büyüyen ivme, havacılık sektöründeki toparlanmanın etkisiyle yüzde 36 yükselterek 1,4 milyon varil günden 1,9 milyon varil/güne çıkardı.

Ancak Rusya'nın petrol arzının beklentilerden güçlü olmasının bu talep artışını dengelediğini belirten Morgan Stanley, 2023 için Brent petrolü fiyat tahminini 100-110 dolar/varilden 90-100 dolar/varile düşürdü.

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PETROL TALEBİNİN YARISI ÇİN’DEN

UBS ise Rusya'nın petrol arzında aksama olacağı ve Çin'de artacak talebin fiyatları bu yılın sonuna doğru yeniden 100 dolar/varile çıkaracağını da vurguladı. Haziran ayı için petrol fiyat tahminini 10 dolar düşürerek 100 dolar/varile indiren UBS, Eylül ve Aralık için beklentilerini 5 dolar düşürerek 105 dolar seviyesine çekti.

UBS, bu yıl küresel petrol talebinin 1,6 milyon varil artacağını ve artışın yarısının Çin'den geleceğini de öngördü.


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