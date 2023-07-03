Petrol fiyatları için kritik karar! Hem Rusya hem de Suudi Arabistan peş peşe duyurdu: Son yıllarda görülen en düşük…

Benzin ve motorin zamlarının ardından akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol için peş peşe yeni kararlar açıklandı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre yapılacak üretim kısıntısı ile üretim Ağustos ayında 9 milyon varil/gün civarına inecek. Bu son yıllarda görülen en düşük üretim olarak kayıtlara geçecek.

RUSYA’DA İHRACATI AZALTIYOR

Rusya Başbakanı Yardımcısı Aleksander Novak da, Rusya'nın global pazarlara petrol ihracatını azaltarak arzı kısacağını bildirdi. Ağustos ayında ihracat 500 bin varil/gün azaltılacağını söyleyen Novak, “Petrol piyasasının dengede tutulması çabaları çerçevesinde Rusya Ağustos ayında global pazarlara ihracat miktarını gönüllü olarak 500 bin varil/gün azaltacak" diye konuştu.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Küresel petrol piyasasında arz sıkışıklığı yaşanacağı endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti. ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 0,52 dolar artışla 75,89 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ham petrol ise 71,19 dolardan işlem görüyor.



