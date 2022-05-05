Petrol fiyatları yükselirken çok konuşulacak bir iddia geldi! ‘Gizlice ucuza satın alıyorlar’

Dün 103 dolar seviyelerinden güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sunmasının ardından fiyatlar yükselişe geçerek 110 dolar sınırına yaklaşmıştı. Brent petrol fiyatı bu sabah da yükselişini sürdürerek 111 doları gördü.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya uygulanacak 6’ncı yaptırım paketini açıklayarak, Rusya’dan ham petrol alımının 6 ay içinde durdurulacağını söyledi. von der Leyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inin Ukrayna'yı haritadan silmek istediğini ancak başarılı olamayacağını ve batmakta olan ülkenin Rusya olduğunu söyledi. Bucha ve Mariupol'de savaş suçu işleyen yüksek rütbeli Rus askerlerinin hedef alınacağını kaydeden von der Leyen, “Kim olduğunuzu biliyoruz, bundan kaçamayacaksınız” dedi.

PETROL İTHALATINA YASAK

Rusya’dan ham petrol alınımın 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten von der Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını kaydetti.

Ambargonun küresel pazara olan etkilerinin en aza indirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Böylece Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda kendimiz ve ortaklarımız üzerindeki zararı da en aza indiriyoruz. Ekonomimizin güçlü kalmasını sağlamak zorundayız" dedi.

2 ÜLKE KARŞI ÇIKTI

“Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyoruz" ifadesini kullanan von der Leyen, Ukrayna'da üretimin 2022'de yüzde 35-50 oranında düşeceğini ve üretimin devam etmesi için ayda 5 milyar euroya ihtiyaç olduğunu AB’nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Öte yandan, Macaristan ve Slovakya Rusya’dan petrol alımının durdurulmasına karşı çıkıyor. Rus petrolüne en bağımlı iki ülke olan Slovakya ve Macaristan'a alternatif kaynaklar bulunması için daha uzun bir süre verilmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonunun yaptırım teklifinin yürürlüğe girmesi için birliğe üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

RUSYA PETROLÜNÜ NİSANDA YÜZDE 33 İNDİRİMLE SATTI

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ural petrolünün nisanda varil başına 70,5 dolardan işlem gördüğü belirtildi. Böylelikle, martta ortalama 89 dolar olan Ural petrolünün fiyatı nisanda yüzde 20,8 gerilerken, söz konusu dönemde ortalama 105 dolardan işlem gören Brent petrole kıyasla da 33 daha düşük fiyattan işlem gördü.

PETROLÜ GİZLİCE UCUZA SATIN ALIYORLAR

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Çin'deki rafinerilerin Rus petrolünü gizlice satın aldığı ortaya çıktı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batılı ülkeler alımları askıya alıp potansiyel ambargoları araştırırken, Çinli rafinelerin Rus petrolünü indirimli satın aldığı belirtildi.

Financial Times'ın haberine göre, Çin'deki rafinedeki görevli bir yetkili, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, inceleme ve ABD yaptırımlarından kaçınmak için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların kamuya açıklamadığını açıkladı

Shandong merkezli bağımsız bir rafineride görev yapan bir yetkili, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, inceleme ve ABD yaptırımlarından kaçınmak için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların kamuya açıklamadığını söyledi. Söz konusu yetkili, rafinerinin, devlete ait emtia ticaret şirketlerinden Rus ham petrol alım kotasının bir kısmını devraldığını da sözlerine ekledi.

YASAK 15 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Financial Times'ın haberine göre, birçok batılı şirket, Rus emtialarını satın almak için gereken sigorta, nakliye veya finansmanı güvence altına almak için öz yaptırım uyguluyor veya mücadele ediyor.

Yüksek enerjiye ihtiyacı nedeniyle Çin'in devreye girip satılmayan varilleri satın alma ihtimali ise beklentileri artırıyor. ABD ve İngiltere, Rus petrolünü yasaklarken, Avrupa Birliği ise ülkeye ambargo ve kısıtlamalar getirme konusunda görüşmelerde bulunuyor. 15 Mayıs'tan itibaren Avrupa Birliği ve İsviçre merkezli emtia tüccarları dünyanın başka hiçbir yerinde Rosneft varilleri satamayacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petroldeki anlık değişim benzin fiyatları son dakika hareketliliği yaşatıyor. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor.

İSTANBUL

Benzin: 20,33 TL

Motorin (Mazot): 22,06 TL

LPG (Otogaz): 11,66 TL

ANKARA

Benzin: 20,44 TL

Motorin (Mazot): 22,16 TL

LPG (Otogaz): 11,97 TL

İZMİR

Benzin: 20,46 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG (Otogaz): 11,69 TL



