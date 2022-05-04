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Petrol fiyatlarını sarsacak haber Avrupa'dan geldi! Rusya'ya yeni yaptırım kararı...

04.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırımlar teklif etti. Kararı AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu. "Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak" ifadelerini kullanan von der Leyen, ayrıca Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ı ve diğer iki büyük bankayı SWIFT'ten çıkardıklarını söyledi.

Petrol fiyatlarını sarsacak haber Avrupa'dan geldi! Rusya'ya yeni yaptırım kararı...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Rusya-Ukrayna savaşının AB için ekonomik ve sosyal sonuçları" konulu oturumda konuştu. Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğini açıklayan von der Leyen, "Bugün altıncı yaptırım paketini sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, paket kapsamında Buça'da savaş suçları işleyen ve Mariupol şehrinin kuşatılmasından sorumlu yüksek rütbeli subayları ve diğer kişileri yaptırım listesine ekleyeceklerini belirtti.

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EN BÜYÜK BANKALAR SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILDI

"Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ı ve diğer iki büyük bankayı SWIFT'ten çıkarıyoruz." diyen von der Leyen, böylece Rusya'nın finansal sisteminde kritik öneme sahip bankaları hedef aldıklarını söyledi.

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Von der Leyen, söz konusu bankaların SWIFT'ten çıkarılmasıyla Rus finans sektörünün küresel sistemden tam anlamıyla izolasyonunun sağlanacağını ifade etti.

sberbank

Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı getireceklerine işaret eden von der Leyen, bu kurumların AB ülkelerinde, kablo, uydu, internet veya akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla herhangi bir şekilde faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceğine vurgu yaptı.

KREMLİN'İN BAĞLANTISINI KESECEKLER

Von der Leyen, Kremin'in Avrupa'dan muhasebecilere ve çeşitli danışmanlara erişimini de durduracaklarını hatırlatarak söz konusu hizmetlerin Rus şirketlerine verilmesini yasaklayacaklarının altını çizdi.

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AB liderlerinin, Versay toplantısında Rus enerjisine olan bağımlılığı bitirme konusunda anlaştıklarını söyleyen von der Leyen, 5'inci yaptırım paketine kömürü dahil ettiklerini anımsattı.

Von der Leyen, " Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." diye konuştu.

AŞAMALI ŞEKİLDE SONLANDIRILACAK

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Rus petrolünün alternatif tedarik yolları güvence altına alınarak ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde sonlandırılacağını anlatan von der Leyen, "Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız." dedi.

Von der Leyen, bu adımların Rus ekonomisine zarar vereceğini anlattı.

AB daha önce 5 yaptırım paketi yürürlüğe koymuştu.

Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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