Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında müzakerelerin öne çıkmasıyla sert düşüş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı dün %-3 düşüşle 67,55 dolara kadar gerilerken; bugünkü işlemlerde de 67,50 dolara yakın zayıf görünüm devam ediyor. ABD-İran müzakereleri piyasada iyimserliği artırırken; Uluslararası Enerji Ajansının petrol talebinde düşüş öngörmesi fiyatları aşağı çekti. İç piyasada da petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi.

Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ!

Son haftalarda jeopolitik risklerde yaşanan artışın da etkisiyle 60 dolar sınırından yönünü yukarı çeviren ve 70 dolara dayanan petrol fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü en yüksek 70,72 doları test etmiş ve 69,62 dolardan kapanış yapmıştı. Dünkü işlemlerde ise Brent fiyatı varil başına %-3 gibi yüksek bir oranda değer kaydetti ve 67,55 dolardan kapanış yaptı.

Fiyatlarda bugün de zayıf görünüm devam ederken sabah saatlerinde 67,50 dolara yakın denge arayışı sürüyor.

PETROL FİYATI NEDEN DÜŞTÜ?

Piyasaları etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD ve İran arasında yükselen tansiyonun ardından yeniden nükleer müzakerelerin başlaması iyimserliği artırdı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kesti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Şubat Ayı Petrol Piyasası Raporunu yayımladı. Bir önceki raporda 2026 yılı için 932 bin varil olarak öngörülen petrolde günlük talep artışı tahmini, şubat ayında, ekonomik belirsizlikler ve yükselen fiyatlar gerekçe gösterilerek 849 bin varile düşürüldü. Talep görünümündeki aşağı revizyon, petrolde son fiyat düşüşünde etkili oldu.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Bu arada petrol fiyatlarının yaklaşık son 1 haftanın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi arttı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, sektör temsilcileri, son düşüşün kalıcı olduğunun görülmesi gerektiğini ve bunun rafineri marjlarına yansımasının zaman alabileceğini aktarıyor.

13 Şubat itibarıyla sürücüler, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularının yanıtını arıyor.

13 ŞUBAT 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında 13 Şubat 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatı 57,08 TL ve motorinin litresi de 57,81 TL’den satılıyor. İstanbul Anadolu yakasında ise fiyatlar sırasıyla 56,93 TL ve 57,69 TL olarak uygulanıyor.

Ankara’da benzinin litresi 58,00 TL ve motorinin litre fiyatı 58,93 TL olurken; İzmir’de ise fiyatlar sırasıyla 58,29 TL ve 59,21 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
