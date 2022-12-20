FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrolde ‘sert kış’ endişesi: Dipten hızla yükseldi…

Petrolde ‘sert kış’ endişesi: Dipten hızla yükseldi…

20.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları son bir yılın dip seviyesini görmesinin ardından haftanın ikinci gününde de yükselemeye devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı 2023 için talepteki artışa dikkat çektiği bir rapor yayımladı. Bununla birlikte ekonomistler kış aylarının daha soğuk geçeceğine dair işaretlerin, ısınma amaçlı petrol talebini arttıracağına vurgu yaptı.

Petrolde ‘sert kış’ endişesi: Dipten hızla yükseldi…

Kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçeceğine dair işaretler, özellikle ısınma amaçlı ham petrol talebinin yakın vadede artacağına dair beklentileri artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da kısa süre önce ham petrol talebinin 2023 yılında güçlü kalacağını tahmin etti. Bununla birlikte ham petrol piyasalarının görünümü, son zamanlarda 2023'te bir resesyon yaşanacağına dair artan korkularla gölgeleniyor. Analistler artan faiz oranları ve yüksek enflasyonun, önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyeti daha da daraltabileceği ve bunun da ham petrol talebini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

iStock-1380542589

MERKEZ BANKALARININ PETROLE ETKİSİ

Böyle bir senaryoya ilişkin korkular; özellikle de büyük bazı merkez bankalarının, ekonomik görünüm kötüleşse bile faizleri artırmaya devam edeceklerinin sinyalini vermesinin ardından son haftalarda petrol fiyatları üzerinde ağırlığını hissettirdi.

Motorine benzine indirim! Akaryakıtta tabela değişti Motorine benzine indirim! Akaryakıtta tabela değişti

PETROL DİPTEN HIZLA YÜKSELDİ

Piyasalar; Çin'in yeniden açılması, ABD’nin alımları ve beklenenden daha soğuk geçmesi muhtemel bir kışın 2023'e doğru talepte bir toparlanmayı teşvik etmesini beklerken Salı günü petrol fiyatları, kazançlarını ikinci seansa taşıdı. Petrol fiyatları bu ayın başlarında gördüğü bir yılın en düşük seviyesinden hızla toparlandı. Brent yüzde 0,7 artışla 80,66 dolara yükselirken ham yüzde 0,9 artışla 76,30 dolara çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüketici güven endeksi Aralık ayında gerilediTüketici güven endeksi Aralık ayında geriledi
Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorinAkaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorin
Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdükBakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük
Anahtar Kelimeler:
Petrol

En Çok Okunan Haberler

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

'Boş araba' dönemi başladı!

'Boş araba' dönemi başladı!

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

'Var açığı' demişti! İçine sütyen giymeyince...

'Var açığı' demişti! İçine sütyen giymeyince...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.