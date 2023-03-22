FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Peygamber Efendimizin sahur duası! Peygamberimiz sahurda nasıl dua ederdi? İşte sahurda okunacak dualar

Peygamber Efendimizin sahur duası! Peygamberimiz sahurda nasıl dua ederdi? İşte sahurda okunacak dualar

22.03.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peygamber Efendimizin sahur duası, on bir ayın sultanı ramazan ayının gelişi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler bu gece ilk oruçları tutmak için sahura kalkacaklar. Sahur; oruca hazırlık amacıyla imsak vaktinden önce yenen yemektir. Peki, Peygamber Efendimizin sahur duası nedir? Peygamberimiz sahurda nasıl dua ederdi? İşte sahurda okunacak dualar...

Peygamber Efendimizin sahur duası! Peygamberimiz sahurda nasıl dua ederdi? İşte sahurda okunacak dualar

Peygamber Efendimizin sahur duası hakkında araştırmalar hız kazandı. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gelişi ile birlikte oruçlar tutulacak, çeşitli ibadetler yerine getirilecek. Oruç tutacak olan vatandaşlar bu gece sahura kalkacak ve ilk oruç için niyet edecekler. Sahura kalkmak oruç niyeti olarak sayılıyor olsa da sözle niyeti pekiştirmek din alimleri tarafından önerilmektedir. Peki, Peygamberimiz sahurda nasıl dua ederdi? Sahurda okunacak dualar nelerdir? İşte Peygamber Efendimizin sahur duası..

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI!

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız... Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle... Âmin..."

Peygamber Efendimiz; “Sahurda yemek yiyiniz; çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” diyerek Müslüman halkını sahura kalkmaya teşvik etmiştir. Sahurda yenilen yemeklerden sonra da şükür ve minnet için dualar edilir.

dua etmek 2

SAHURDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

dua etmek 3

SAHUR NEDİR?

Sözlükte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr, dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

Sahur kelimesi çok sayıda hadiste geçmektedir. Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa verdiği, başlangıçta oruç yasakları geceden başladığı halde Bakara sûresinin 187. âyetiyle bu sürenin fecre kadar uzatıldığı yönündeki bilgi dikkate alındığında sahura imkân veren temel meşruiyet delili bu âyetin, “Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için” meâlindeki kısmı olup sahura kalkmanın dinen teşvik edildiğini gösteren dayanak konuya ilişkin hadislerdir. Oruç tutacak kişinin sahur yemeği yemesinin mendup olduğu hususunda İslâm âlimleri icmâ etmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurduEn düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu
Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...
Kuyumculardan altın tahmini: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’Kuyumculardan altın tahmini: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’
Anahtar Kelimeler:
sahur duası

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler!

Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler!

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP çatlağı!

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP çatlağı!

Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.