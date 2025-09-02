Piyasada bir tane bile bırakılmayacak! O riskler tespit edildi, Bakanlık hepsini toplatıyor

Sağlığı tehlikeye düşüren veya yönetmeliğe uygun olmayan ürünler Ticaret Bakanlığu tarafından ifşalanmaya devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden toplatılan ve yasaklanan ürünler vatandaşlara açıklanıyor. Son olarak peluş bir çocuk çantası listede yerini aldı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR!

Babyjem markalı tavşan peluş sırt çantasının piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Taşıdığı riskler ise boğulma, yanık ve yaralama olarak saptandı.

Bakanlık, güvensizlik nedenini şu sözlerle açıkladı:



“Üründeki Fermuarın Tutma Klipsi Tork Testi Sonrasında Ayrılarak, Tavşanın Gözlerinin İse Çekme Testinden Sonra Küçük Parça Ayrılarak Küçük Parça Oluşturması Sebebiyle”, Ve “Çantanın Saplarında Yer Alan Metal Bağlantı Noktalarının Test Yapılan A Ve B Şablonlarında Çıkıntı Yapması"