Piyasalarda bugün neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Koronavirüs salgınında aşı konusunda tedarik sorunları önemli ölçüde giderilirken, hızlanan aşılama çalışmalarına karşın mutasyon riski piyasalarda endişeye neden oluyor. Analistler, mutasyona bağlı, olası bir üçüncü dalganın toparlanmaya başlayan ekonomilerde tahribata neden olacağını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilaç üretim firması Merck & Co’nun hafta sonu acil kullanım onayı alan Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısını üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren Savunma Üretim Yasası'nı kullanacağı belirtildi. Ayrıca Biden, ABD'nin ülkedeki her yetişkinin mayıs ayı sonuna kadar aşılanması için yeterli miktarda koronavirüs aşısına sahip olacağını bildirdi.

Dün, veri gündeminin sakin olduğu ABD'de, 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,41 seviyesinde dengelenmesine rağmen New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti. Dolar endeksi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91'in üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçerek, günü 90,8 seviyesinden tamamladı.