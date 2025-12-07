FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Plaka takılması önerisi geldi: 'Zorunlu hale getirilmeli'

Son dönemde elektrikli skuter kullanıma ilişkin güvenlik tedbirleri gittikçe artarken, sektör temsilcileri bu araçlarda da plaka olması gerektiğini bildirdi.

Plaka takılması önerisi geldi: 'Zorunlu hale getirilmeli'

"Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile elektrikli skuter işletmeciliğinde güvenlik ve denetim standartları, yeniden belirlendi. Bu kapsamda, elektrikli skuterlerin seri, plaka, ID (kişisel kimlik numarası) ve konum bilgilerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net'e işlenmesi zorunluluğu getirildi.

Plaka takılması önerisi geldi: Zorunlu hale getirilmeli 1

Coğrafi çitleme (skuterlerin mobil uygulamalarına entegre edilerek, hız ve bölge sınırlamalarının, yazılım üzerinden otomatik yapılması) ve yasaklı bölgelere, elektrikli skuterlerin girmesi halinde de bazı tedbirler alındı ve işletmeciler, yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü kılındı. Bu doğrultuda, skuter kullanımı sırasında, yasaklı bölgelere girilmesi halinde sesle uyarı verilmesi şartı konuldu.

Ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il veya ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen hız sınırları, skuter işletmecileri için bağlayıcı olarak belirlenirken, sahaya çıkarılacak elektrikli skuterlerin en az yüzde 30'unun, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmiş işletmelerin, Türkiye'de ürettiği araçlardan temin edilmesi zorunlu oldu.

Sektör temsilcileri, bu araçlara plaka zorunluluğu da getirilmesi önerisinde bulunuyor.

Plaka takılması önerisi geldi: Zorunlu hale getirilmeli 2

"PLAKA OLMADIĞI İÇİN CEZA YAZILAMIYOR"

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, en belirgin değişikliğin, coğrafi çitleme tanımında olduğunu söyledi.

Elektrikli skuter kullanıcılarının, bu sayede belirli bir alan içinde bulunacağını aktaran Şahin, yönetmelikte yapılan değişikliklerin son derece olumlu olduğunu dile getirdi.

Şahin, elektrikli skuter kullanıcılarının, trafikteki güvenlik ayağının eksik kaldığına dikkati çekerek, bisiklet ve skuter kullanıcılarının aynı kapsamda değerlendirildiğini hatırlattı.

Skuterler için plaka takılmasının, zorunlu hale getirilmesi önerisinde bulunan Şahin, "Plaka olmadığı için kullanıcılara ceza yazılamıyor ve hatalı davranışlar devam ediyor." dedi.

Şahin, iki tekerlekli araçların kullanımı konusunda çok ciddi eğitim verilmesi ve uyarılarda bulunulması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu araçların, şerit izleme ve manevra kuralları konusunda otomobilden farkı yoktur. Araçların, sağından ve aralarından gitmeleri yasak ve tehlikelidir. Aynı şeritte ikiden fazlasının, yan yana gitmesi yasaktır. Skutera iki kişinin binmesi yasak ve çok risklidir. Bu konularda, trafikte ciddi şekilde kural ihlalleri mevcuttur."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kriz büyüdü! Geçişler tamamen durdurulduKriz büyüdü! Geçişler tamamen durduruldu
Yoğunluktan yetişemiyor 'Bu işe başlayalı 1 yıl oldu, gelen bir daha geliyor'Yoğunluktan yetişemiyor 'Bu işe başlayalı 1 yıl oldu, gelen bir daha geliyor'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
plaka elektrikli scooter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.