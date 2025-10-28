FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Posta sektörünün geliri 2025'in ilk yarısında 77 milyar TL'yi aştı

Türkiye'de e-ticaretin büyümesi, posta sektörünün ilerlemesine katkı sağlarken sektörün geliri, 2025'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 77,13 milyar liraya çıktı.

Posta sektörünün geliri 2025'in ilk yarısında 77 milyar TL'yi aştı

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "2025-1 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısı 56 olurken bu hizmet sağlayıcılara 27'si ulusal, 40'ı yerel olmak 67 yetkilendirme verildi.

Söz konusu dönem itibarıyla Türkiye genelinde toplam 9 bin 501 posta acentesi/şubesi hizmet veriyor. Bu acente ve şubelerin 1487'si İstanbul'da, 605'i Ankara'da ve 460'ı İzmir'de bulunuyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" olmak üzere iki başlık altında ele alınıyor.

Posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinde sayının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olması dikkati çekiyor. Bu yılın ilk 6 ayında posta kolisi veya kargosu kategorisindeki gönderilerin sayısı 2024'ün aynı döneminde göre yüzde 8 artarak 691 milyona ulaştı. Bu sayı 2020'de 378,04 milyon, 2021'de 446,74 milyon, 2022'de 642,9 milyon, 2023'te 598,06 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu artışın, e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklı olduğu değerlendirilirken bu durum ülkenin posta pazarını da olumlu etkiledi. Bu yılın ilk yarısında söz konusu gönderilerin yüzde 79'unun 2 kilogramın altında olduğu hesaplandı.

KURUMSAL GÖNDERİLER YÜKSELİŞTE

Posta kolisi ve kargosu gönderileri, gönderim kaynağına göre bireysel ve kurumsal olmak üzere iki sınıfta değerlendiriliyor.

Buna göre, 2025'in ilk yarısında posta kolisi/kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 95'inin kurumsal gönderilerden oluştuğu görüldü.

Özellikle e-ticaret platformlarının yoğun kullanımıyla bir işletmeden tüketiciye gönderilen gönderilerin yoğunluğunun artması sebebiyle kurumsal gönderilerdeki artışın son dönemde bireysel gönderilere oranla daha yüksek olduğu tespit edildi.

Posta kolisi/kargosu gönderileri teslim yerlerine göre şehir içi, şehirler arası ve uluslararası olmak üzere 3 kategoride değerlendiriliyor. Bu kapsamda posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 79'undan fazlasının şehirler arası kategoride yer aldığı belirlendi.

Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi/kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderiler önemli yer tuttu. Toplam posta kolisi/kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 15'i şehir içi teslimatı gerçekleşen gönderilerden oluşurken yurt dışına gönderilen posta kolisi/kargosu oranı ise yaklaşık yüzde 5 civarında oldu.

2025 yılının ilk yarısında posta kolisi/kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli olarak sıralandı.

HABERLEŞME GÖNDERİLERİ

Ülkede posta sektöründe 2025 yılının ilk yarısında gerçekleşen haberleşme gönderilerinin sayısı yıllık yüzde 16,33 azalışla 111,11 milyon oldu. Söz konusu rakam 2020'de 176,53 milyon, 2021'de 236,77 milyon, 2022'de 289,35 milyon, 2023'te 220,33 milyon, 2024'te ise 132,81 milyon olarak kaydedilmişti. Bu kapsamdaki gönderilerin yüzde 81'inin 0-20 gram aralığında olduğu belirlendi.

SEKTÖRÜN GELİRİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların geliri, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 56,1 milyar liradan 77,13 milyar liraya yükseldi. İlk 6 ayda haberleşme gönderilerinden 12,8 milyar lira, kargo gönderilerinden yaklaşık 64,35 milyar lira gelir elde edildi.

YATIRIM VE İSTİHDAM

Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek için hizmet sağlayıcıları yatırımlarına devam etti.

Bu kapsamda 2025'in ilk 6 ayında posta hizmet sağlayıcıları tarafından bu alanda yapılan yatırımların toplam tutarı 3 milyar 206 milyon lira olarak gerçekleşti. Öte yandan, bu dönemde posta sektöründe çalışan sayısı 118 bin 394 oldu.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg banttan inişinin 3. yılında Avrupa'ya açıldıTogg banttan inişinin 3. yılında Avrupa'ya açıldı
Zam bekleniyor! Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelası...Zam bekleniyor! Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelası...

Anahtar Kelimeler:
Postacı gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.