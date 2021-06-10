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Projede sona gelindi! Antalya büyüklüğünde bir şehri aydınlatacak

10.06.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yıldır yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. CNN Türk Ekibi Yusufeli Barajı'ndaki son durumu görüntülerken Bakan Pakdemirli de açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli barajın aralıkta faaliyete geçeceğini belirtirken, "Antalya büyüklüğünde bir şehri aydınlatacak" dedi.

5 binden fazla kişinin çalıştığı yapımı 8 yıldır devam eden Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. CNN Türk Ekibi Yusufeli Barajı'nın şantiyesinde ve havadan projeyi görüntüledi.

2013 yılında yapımına başlayan Yusufeli Barajı, aralık ayında ilk suyu bırakacak. CNN Türk'ün özel izinle girdiği Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son gelişmeleri aldı.

ANTALYA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ŞEHRİ AYDINLATACAK

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'yla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yusufeli Projesi 275 metre yüksekliğinde, Eyfel Kulesi'nden sadece 25 metre daha kısa. 100 katlı bir apartman büyüklüğünde. Yıllık 1.9 milyar KW saat üretecek. Bunun anlamı şu: Antalya büyüklüğünde bir şehri aydınlatacak" dedi.

Dünyanın ise en yüksek 3. barajıyla ilgili Bakan Pakdemirli dünyanın takip ettiği bir proje derken, "Çok zor bir coğrafyada yapılan bir proje. Sadece bir yerden bir yere ulaşmak için dağın içi tünel tünel santim santim kazılarak bir noktaya getirildiği proje" ifadesinde bulundu.

TÜRKİYE'YE NE KATACAK?

Barajın tüm Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesine de yüzde 3 daha ekleyeceğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "2 milyar KW saate yakın senelik getirisi olacak. 560 mw saatlik bir akım. Şöyle söyleyeyim. Bir Antalya şehrini aydınlatacak ve enerji ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca aşağısında bulunan 4 baraja daha elektrik katkısını ortaya koyacak" dedi.

ÇOK ZOR ŞARTLARDA YAPILDI

Bakan Pakdemirli bölgedeki şartların da çetin olduğunu ifade ederken sözlerine şöyle devam etti: "Şantiyenin kurulumu ve dağılımı dahil olmak üzere aylar süren çok ciddi bir mühendislik gerektiren çalışmalar. Bu coğrafyada bu şartlarda başlandığında belki bu kadar çetin şartlar olacağı tahmin edilmiyordu. 13 metre genişliğinde... Aralık itibariyle ilk suyu tutmaya başlayacağız. Keçinin otlamadığı yerde biz baraj yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini getirseniz bile çok zor bir yer. Bu zor şartlarda mega projenin yapılması gerekiyordu."

2 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ BAŞKA ALANA TAŞINACAK

Yusufeli Barajı Türk mühendislerinin yoğun çabasıyla yapıldı. Onlar şantiyede kalıyor, projeyi tamamlamak için geri sayımdalar artık.

Artvin Yusufeli ilçesine yapılan bu baraj nedeniyle Yusufeli ilçesinde 2 binden fazla ev ve iş yeri başka bir alana taşınacak. İlçe su altında kalacak. İlçeye yakın bir noktaya yeni bir yerleşim yeri kuruldu. Taşınma da önümüzdeki aylarda başlayacak.

Fotoğraf : DHA

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