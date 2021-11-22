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Projenin yüzde 95’i tamamlandı! Ankara Sivas arası 12 saatten, 2 saate düşüyor!

22.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son gelen açıklamaya göre çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak olan proje kapsamında, performans testleri devam ediyor.

Projenin yüzde 95’i tamamlandı! Ankara Sivas arası 12 saatten, 2 saate düşüyor!

Kısa sürede tamamlanması hedeflenen projede, yapılan toplam 903 adet sanat yapısından, 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşa edildi. 108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı.

8 İSTASYONA YOLCU TAŞIYACAK

Yüksek hızlı tren hattı tamamlandığında Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde Ankara-Sivas YHT projesi hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:

YÜZDE 95'İ BİTTİ

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy kesiminde yükleme testlerine başladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

Kaynak: İHA

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