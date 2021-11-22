Projenin yüzde 95’i tamamlandı! Ankara Sivas arası 12 saatten, 2 saate düşüyor!

Kısa sürede tamamlanması hedeflenen projede, yapılan toplam 903 adet sanat yapısından, 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşa edildi. 108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı.

8 İSTASYONA YOLCU TAŞIYACAK

Yüksek hızlı tren hattı tamamlandığında Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde Ankara-Sivas YHT projesi hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:

YÜZDE 95'İ BİTTİ

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy kesiminde yükleme testlerine başladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

Kaynak: İHA



