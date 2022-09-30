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Promosyon rüyası bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor! Herkes promosyon tutarını konuşuyor rekor 41 bin TL

30.09.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem emekliler hem de kamu çalışanları Ağustos ve Eylül ayını promosyon heyecanıyla geçirdi! Bankaların emekliler için verdiği promosyon tutarı 2.500 TL'den başladı 7.500 TL'ye çıktı. Hatta son günlere doğru bazı bankalar promosyon limitlerini 10 bin TL'ye kadar yükseltti. Bugün promosyon için son gün fakat yarından itibaren promosyon için yeni bir süreç başlıyor! Rekor ödeme ise 41 bin 500 TL...

Promosyon rüyası bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor! Herkes promosyon tutarını konuşuyor rekor 41 bin TL

Birçok kamu kuruluşu promosyon noktasında son güne kalmadan süreci tamamladı. Promosyonu tamamlayan kurumların dışında daha yüksek teklif ve ödeme almak için mevcut sözleşmesini fesheden yeniden bankalarla görüşen yerler de var. Bu da 1 Ekim tarihinin önemini gözler önüne sürüyor! Promosyon ödemeleri devam edecek mi?

PROMOSYON İÇİN KRİTİK GÜN!

Bazı bankalar kamu kurumlarındaki sözleşmeleri iptal etmek için komisyon bile kurdu. Bilindiği gibi promosyon iptal olursa tazminat maddesi otomatik olarak devreye girecek. Ticaret Bakanlığı 20 bin TL promosyon alırken Adalet Bakanlığı personeli de 3 sene için 25 bin TL alacak.

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Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, üç yıl için 31 bin lira alacak. Yine Eskişehir Sağlık Müdürlüğü 3 sene için 35 bin TL olacak. Gaziantep Üniversitesi de dört sene için 35 bin TL alacak.

REKOR ONLARDA! 3 YIL İÇİN 41 BİN TL'Yİ AŞAN PROMOSYON...

Eskişehir Anadolu Üniversitesi personeli üç sene için 41 bin 500 TL promosyon alacak. Bu tutar, son dönemin en yüksek bedeli olarak dikkat çekiyor. Emekli ödemeleriyle başlayan promosyon halkası bugün itibariyle sona eriyor.

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PROMOSYON SÜRECİ BİTİYOR DİYE ÜZÜLENLER DİKKAT!

1 Ekim'den itibaren promosyonda yeni bir dönem başlayacak. Sözleşmesini feshetmek isteyen kuruluşlar bankalarla pazarlığa başlayacak.

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