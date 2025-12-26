FİNANS

Promosyon yarışı hızlandı, 60 bin liraya kadar çıkıyor! Tek şartı var

Milyonlarca emekli merakla yapılacak zammı beklerken bankalar arasındaki promosyon rekabeti de hızlandı Bankaların promosyon seçenekleri pek çok emekli için kritik önemde olabiliyor. Yeni yıla girerken bankaların promosyonları 60 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. İşte detaylar...

Promosyon yarışı hızlandı, 60 bin liraya kadar çıkıyor! Tek şartı var
Cansu Akalp

Ocak ayı emekli zammı yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Milyonlarca emekli, maaşlarına ek gelir ararken; bankaların 3 yıllık taahhüt karşılığı sunduğu ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor.

60 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR!

Finans kuruluşları emekli müşteri portföylerini genişletmek amacıyla promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için sunulan nakit promosyonlar 12 bin lira ile 31 bin lira arasında değişirken, bazı bankalar ek kampanya ve avantajlarla bu tutarı 60 bin lira seviyesine yaklaştırdı.

BANKALARIN EMEKLİ PORTFÖYÜ YARIŞI

Kamu bankaları ve özel bankalar, emekli aylıklarını kendi şubelerine taşımak isteyenler için farklı kademelerde ödeme planları hazırladı.

Kamu bankalarında ödemeler 12 bin liradan başlarken, özel bankalar kredi kartı harcaması, fatura ödeme talimatı veya ek sigorta ürünleri gibi şartlar karşılığında daha yüksek tutarlar teklif ediyor.

Promosyon yarışı hızlandı, 60 bin liraya kadar çıkıyor! Tek şartı var 1

3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon verileri ve ardından netleşecek zam oranlarının, bu tutarları Ocak ayı ortasından itibaren daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Aralık ayının son haftası itibarıyla bankaların sunduğu asgari ve azami promosyon tutarları şu şekilde tespit edildi:

Promosyon yarışı hızlandı, 60 bin liraya kadar çıkıyor! Tek şartı var 2

PROMOSYON ALMA ŞARTLARI VE SÜREÇ

Emeklilerin bu ödemelerden yararlanabilmesi için maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermeleri gerekiyor.

Taşıma işlemleri banka şubeleri, internet bankacılığı veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Halihazırda promosyon almış olan emekliler, 3 yıllık süre dolmadan banka değiştirebilse de, önceki bankadan aldıkları tutarın kalan süresine tekabül eden kısmını iade etmekle yükümlü tutuluyor.

Ödenen tutarlar, emeklinin aldığı aylık miktarına göre kademeli olarak hesaplanıyor ve en yüksek ödemeler üst maaş grubuna yapılıyor.

UZMANLARDAN UYARI ÜSTÜNE UYARI!

Öte yandan uzmanlar promosyonlar konusunda emekliler acele etmemeleri yönünde uyarıyor. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyorlar:

"Ocak 2026'da promosyon miktarları daha yükselebilir."

Kaynak: Halk TV

