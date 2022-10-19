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Promosyonda perde kapanmadı! 489 personele 15 bin 500 TL'lik promosyon...

19.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı maaş promosyon miktarlarını araştırıyor. Emeklilerde 10, memurlarda 41 bin 500 lirayı bulan maaş promosyonları sonrasında promosyon haberleri gelemeye devam ediyor. Yalova'da belediyede çalışan 489 personelin maaş promosyon tutarı 15 bin 500 TL'lik promosyon haberi geldi.

Promosyonda perde kapanmadı! 489 personele 15 bin 500 TL'lik promosyon...

Vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemelerinde heyecan devam ediyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında da promosyonla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanlığı ile İş Bankası arasında imzalanan sözleşmeye göre, belediye ve iştiraki Zirvekent AŞ’de çalışan 489 personelin maaş promosyon tutarı 15 bin 500 TL oldu.

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Promosyon sözleşmesine Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve İş Bankası Çiftlikköy Şube Müdürü Göksel Akbulut imza attı. Geçtiğimiz günlerde yapılan maaş promosyon ihalesinde rakamı yeterli bulmayan Silpagar, ihaleyi iptal etmişti. Yenilenen ihale sonrasında İş Bankası Çiftlikköy Şubesi 15 bin 500 TL ile en yüksek teklifi sağlayan banka oldu.

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Çiftlikköy Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreni sonrası, promosyon anlaşmasının hayırlı olması temennilerini dile getiren Silpagar, “Bizler için, çalışanlarımız adına güzel bir şekilde promosyon ihalemizi sonuçlandırdık. Belediyemiz ve Zirvekent iştirakimizde çalışan 489 personelimiz için 3 yıllığına 15 bin 500 TL'den anlaşma sağladık. Banka Müdürümüz Göksel Akbulut beyefendiye teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.(İHA)

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