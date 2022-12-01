Raif İnan: Dünyanın ikinci büyük krom üreticisiyiz ama gelişmiş tesisimiz yok

Türkiye’de krom, bakır ve kurşun başta olmak üzere pek çok maden çıkarılıyor. Elde

edilen bu maden kaynakları, Çin gibi oldukça gelişmiş endüstriye sahip olan ülkelere

ham halde ihraç ediliyor. Türk girişimci Raif İnan, bu süregelen durumun artık

Türkiye lehine değişmesi gerektiğini ve üretim alanında farklı adımlar atılmasının şart olduğunu vurguladı. İnan aynı zamanda madencilikte katma değere odaklanılması gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye, dünyanın ikinci büyük krom üreticisi olarak öne çıkıyor. Buna rağmen ülkede, saatten silaha kadar neredeyse her bir üründe yer alan bu ileri teknolojili ferrokromun üretim tesisi bulunmuyor. Ülkemizdeki bu açığın farkında olunması

gerektiğini belirten Raif İnan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yüksek teknolojili ürün ile orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payı

yüzde 34. Sadece yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı

ise yüzde 2,4. Gelişmiş ülkelere göre düşük sayılan bu rakam, ülkemizin önünde

yüksek katma değerli üretimde alması gereken uzunca bir yol olduğunu gösteriyor.

Aynı şekilde, Dünya Bankası verilerine göre dünya sıralamasında yüksek teknolojili

ürün ihracatında, Çin 757 milyar dolarla birinci olurken ülkemiz ise ne yazık ki 4,5

milyar dolarla 37. sırada yer alıyor.”

TÜRKİYE'NİN MADEN KAYNAKLARI NELERDİR?

Madencilik, Türkiye’nin gelişmiş sanayi kolları arasında bulunuyor. Bu açıdan zengin

kaynaklara sahip olan Türkiye’de her geçen gün yeni kaynakların bulunması da yurt

dışına ihraç imkânının artmasını sağlıyor. Peki, Türkiye’de şu ana kadar bulunan

maden kaynakları nelerdir?

Türkiye’de uzun yıllardır çıkarılan pek çok maden çeşidi bulunuyor. Bunların başında

altın ve bakır gibi önemli madenler geliyor. Bor, boksit, demir ya da krom gibi önemli

alternatiflerin çıkarılmasına da halen devam ediliyor. Yeni kaynak arayışının aktif

olarak devam ettiği Türkiye’de bulunan kaynaklar arasında, tuz ve taş kömürü gibi

günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan madenler de mevcut.

MADENCİLİKTE YENİ HEDEF

Türkiye’de çıkarılan tüm bu madenlerin en verimli şekilde kullanılması ve katma

değere odaklanılması gerektiğini ifade eden girişimci Raif İnan, “Ülkemizin süratle bu

süreçteki eksiklerini kapatarak, madenlerini ham olarak ihraç etmekten kurtulmasını

diliyoruz. Bunun yolu da metalurjik AR - GE faaliyetlerinden geçiyor. Hedefimiz; madenin çıkarma aşamasından, ikinci ve en önemli safha olan katma

değer kazandırma aşamasına geçmesidir.” diyerek sözlerini noktaladı.

