Raif İnan: Dünyanın ikinci büyük krom üreticisiyiz ama gelişmiş tesisimiz yok

Türkiye’de krom, bakır ve kurşun başta olmak üzere pek çok maden çıkarılıyor. Elde
edilen bu maden kaynakları, Çin gibi oldukça gelişmiş endüstriye sahip olan ülkelere
ham halde ihraç ediliyor. Türk girişimci Raif İnan, bu süregelen durumun artık
Türkiye lehine değişmesi gerektiğini ve üretim alanında farklı adımlar atılmasının şart olduğunu vurguladı. İnan aynı zamanda madencilikte katma değere odaklanılması gerektiğinin de altını çizdi.
Türkiye, dünyanın ikinci büyük krom üreticisi olarak öne çıkıyor. Buna rağmen ülkede, saatten silaha kadar neredeyse her bir üründe yer alan bu ileri teknolojili ferrokromun üretim tesisi bulunmuyor. Ülkemizdeki bu açığın farkında olunması
gerektiğini belirten Raif İnan, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Yüksek teknolojili ürün ile orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payı
yüzde 34. Sadece yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı
ise yüzde 2,4. Gelişmiş ülkelere göre düşük sayılan bu rakam, ülkemizin önünde
yüksek katma değerli üretimde alması gereken uzunca bir yol olduğunu gösteriyor.
Aynı şekilde, Dünya Bankası verilerine göre dünya sıralamasında yüksek teknolojili
ürün ihracatında, Çin 757 milyar dolarla birinci olurken ülkemiz ise ne yazık ki 4,5
milyar dolarla 37. sırada yer alıyor.”
Madencilik, Türkiye’nin gelişmiş sanayi kolları arasında bulunuyor. Bu açıdan zengin
kaynaklara sahip olan Türkiye’de her geçen gün yeni kaynakların bulunması da yurt
dışına ihraç imkânının artmasını sağlıyor. Peki, Türkiye’de şu ana kadar bulunan
maden kaynakları nelerdir?
Türkiye’de uzun yıllardır çıkarılan pek çok maden çeşidi bulunuyor. Bunların başında
altın ve bakır gibi önemli madenler geliyor. Bor, boksit, demir ya da krom gibi önemli
alternatiflerin çıkarılmasına da halen devam ediliyor. Yeni kaynak arayışının aktif
olarak devam ettiği Türkiye’de bulunan kaynaklar arasında, tuz ve taş kömürü gibi
günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan madenler de mevcut.
Türkiye’de çıkarılan tüm bu madenlerin en verimli şekilde kullanılması ve katma
değere odaklanılması gerektiğini ifade eden girişimci Raif İnan, “Ülkemizin süratle bu
süreçteki eksiklerini kapatarak, madenlerini ham olarak ihraç etmekten kurtulmasını
diliyoruz. Bunun yolu da metalurjik AR - GE faaliyetlerinden geçiyor. Hedefimiz; madenin çıkarma aşamasından, ikinci ve en önemli safha olan katma
değer kazandırma aşamasına geçmesidir.” diyerek sözlerini noktaladı.