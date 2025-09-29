FİNANS

Rakamı duyan harekete geçiyor, her geçen gün artıyor! Dönüş başladı, 117 bin aile...

Yüksek kiraların yanında uzun süredir yüksek aidatlar da çokça konuşuluyordu. Bazı yerlerde aidatların ve ev kiralarıyla yarışır hale geldiğine özellikle vurgu yapılırken bu durumun dikkat çeken bir etkisi olduğu da anlaşıldı. Son dönemde çok sayıda ailenin yüksek aidatlar nedeniyle göç ettiği, ev değiştirdiği öğrenildi. Aidatlarda yüksek rakamları duyanlar bir bir aynı hamleleri yapmaya başladı. Yön ise bakın nereler oldu...

Hande Dağ

Aidatlar kiralarla yarışır hale gelince, yüksek aidatlar göç ettirmeye başladı. Ülke çapında ortalama aidat artışı 2022'den bu yana yüzde 367 oldu. İstanbul'da yalnızca 2025'in ilk yarısında 117 bin ailenin aidat sebebiyle ev değiştirdiği belirlendi. İşte bu aidat göçünün detayları...

"ENFLASYON ARTIŞINDAN ÇOK DAHA FAZLA"

Sitelerdeki aidatların, bazı yerlerde ev kiralarını geçtiği uzun süredir konuşuluyordu. İşte yaşanan bu durumun etkileri ortaya kondu. Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı "Zekeriyaköy'de 10 bin TL aidat talep edilebiliyor" derken gayrimenkul uzmanı Neda Yağlı "2022 yılı ile 2025 yılı arasında yaklaşık 367 kat oranında arttı ve bu enflasyon artışından çok daha fazla" ifadelerini kullandı.

2025'İN İLK YARISINDA 117 BİN AİLE AİDAT SEBEBİYLE EV DEĞİŞTİRDİ

Durum böyle olunca yüksek aidat göç ettirir hale geldi. İstanbul'da yalnızca 2025'in ilk yarısında 117 bin ailenin aidat sebebiyle ev değiştirdiği belirlendi. Neda Yağlı "Aidatların artışında en üstte Muğla şehri, daha sonra onu İstanbul ve İzmir takip ediyor" dedi. Suat Sandalcı ise "Anadolu'da 300 TL ile 1000 TL arasında aidat toplandığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Aidatı artıran kalemler arasında peyzaj ve sitedeki güvenlik ayrı ayrı değerlendiriliyor. Suat Sandalcı "Sosyal donatılarıyla, havuzlarıyla, çocuk oyun parklarıyla örneklendirdiğimiz toplu konut yaşam alanlarında bu aidatlar toplanmaktadır" dedi.

"DAHA KÜÇÜK APARTMANLARA, BAŞKA ŞEHİRLERE TAŞINABİLİYORLAR"

Bu konfor alanlarından vazgeçenler her geçen gün artıyor. Bu nedenle buralardan klasik mahalle hayatına dönüş başladı. Neda Yağlı "İnsanlar artık evlerini bırakıp daha küçük apartmanlara, daha başka şehirlere sırf aidatlar yüzünden bile taşınabiliyor" ifadelerini kullandı.

