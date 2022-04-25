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Ramazan Bayramı ile arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

25.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinde yola koyulmak isteyenler, “2022 Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Araç sahipleri, “Fatih Sultan Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Bayramda Kuzey Marmara otoyolu ücretsiz olacak mı?”sorularına odaklanırken konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak her bayramda olduğu gibi geçişlerin ücretsiz olacağı tahmin ediliyor. İşte 2022 köprü ve otoyol ücretleri…

Ramazan Bayramı ile arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı ve arefe günü köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramında şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların trafiksiz ve rahat bir şekilde şehir çıkması için ücretsiz olan köprü ve otoyollar hakkında bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak otoyol ve köprü geçişlerinin bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor.

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İŞTE 2022 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU

En kısa mesafe ücreti 39 TL
En uzun mesafe ücreti ise 284,5 TL

Vatandaşlar otogara akın etti! 'Biletlere zam gelmeden...'Vatandaşlar otogara akın etti! 'Biletlere zam gelmeden...'

KÖPRÜLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 19 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Otomobil: 184,5 TL
Motosikletler 129 TL
Minibüs ve ticari araçlar: 295 TL
Otobüsler: 350 TL
Kamyonlar:464,5 TL
Tırlar: 585 TL

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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Minibüsler: 250 TL
Yolcu otobüsleri: 450 TL
Kamyonlar: 500 TL
TIR'lar: 950 TL
Motosikletler: 50 TL

Not: Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272,50 lira ücret ödemesi gerekiyor.


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