Ramazan Bayramı ile arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı ve arefe günü köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramında şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların trafiksiz ve rahat bir şekilde şehir çıkması için ücretsiz olan köprü ve otoyollar hakkında bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak otoyol ve köprü geçişlerinin bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor.

İŞTE 2022 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU

En kısa mesafe ücreti 39 TL

En uzun mesafe ücreti ise 284,5 TL

KÖPRÜLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 19 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Otomobil: 184,5 TL

Motosikletler 129 TL

Minibüs ve ticari araçlar: 295 TL

Otobüsler: 350 TL

Kamyonlar:464,5 TL

Tırlar: 585 TL

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Minibüsler: 250 TL

Yolcu otobüsleri: 450 TL

Kamyonlar: 500 TL

TIR'lar: 950 TL

Motosikletler: 50 TL

Not: Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272,50 lira ücret ödemesi gerekiyor.



