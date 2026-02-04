FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ramazan boyunca fiyatları sabitlediler 'Bu sene daha uyguna satıyoruz'

Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları ramazan ayında temel gıda maddelerinde fiyatlarda artış yapmayacaklarını açıkladı. İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Karadağ hurma fiyatlarına da değinerek "Hurmaları geçen seneye göre daha uygun alıyoruz. Buna bağlı olarak ortalama 50-100 TL bu sene daha uyguna satıyoruz" dedi.

Ramazan boyunca fiyatları sabitlediler 'Bu sene daha uyguna satıyoruz'

Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları ramazan ayı boyunca fiyatları sabitledi! Yaklaşan ramazan ayıyla birlikte kuru gıda toptancıları mercimek, pirinç, kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinde, kuruyemiş toptancıları ise kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve üzüm gibi ürünlerde fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu.

Ramazan boyunca fiyatları sabitlediler Bu sene daha uyguna satıyoruz 1

Konuya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan bir gıda firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Reis, sabit fiyat uygulamasını Türkiye’de ilk kez 1994 yılı ramazan ayı öncesinde hayata geçirdiklerini, 1995'te de bu yaklaşımı sürdürdüklerini, 2001 ekonomik krizi döneminde fiyatlarını dondurduklarını ve sonraki yıllarda özellikle ramazan dönemlerinde bu uygulamayı istikrarlı biçimde devam ettirdiklerini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Aldıkları bu kararın toplumsal bir sorumluluk sonucu olduğunu vurgulayan Reis, "Ramazan ayı, kuru gıda tüketiminin arttığı, aile sofralarının daha da önem kazandığı özel bir dönem. Geçtiğimiz yıl ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 80 gün boyunca sabit fiyat uyguladık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sabit fiyat uygulaması ile tüketicilerin alım gücünü desteklemeyi ve piyasada dengeli bir fiyat ortamına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Reis, bu yıl atılan adımların daha kapsamlı olduğundan bahsetti.

Reis, bu yıl bir adım daha ileri giderek kasım ayı fiyatlarıyla mart ayı sonuna kadar sabit fiyat uygulamasına geçtiklerini belirterek, "Sadece mercimekte rekoltede bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir kayıp olduğu için bu üründe aralık ayının fiyatları geçerli olacak. Vatandaşlarımızın alım gücünü desteklemek ve fiyat dengesini oturtabilmek için özellikle ramazan ayında bu durum devam ediyor. Tüm bunlara bağlı olarak 5 aylık bir fiyat sabitleme gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın yansımalarına ilişkin değerlendirme yapan Reis, bu kararın planlama, tedarik, stok yönetimi ve disiplinli bir süreçle birlikte oluştuğunu söyledi.

Ramazan boyunca fiyatları sabitlediler Bu sene daha uyguna satıyoruz 2

"ESNAFLARDAN YAĞ, PİRİNÇ, MERCİMEK, UN VE BİRÇOK BAKLİYAT ÜRÜNLERİNDE FİYATLARI SABİTLEME SÖZÜ ALDIK"

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Karadağ, ramazan ayının huzur sükunet ve bereket içinde geçmesini temenni ederek, İstanbul Gıda Toptancıları olarak ramazana bir fırsat değil vatandaşlara en uygun şartlarda sofralarını nasıl uyguna getirmeleri için uğraştıklarını anlattı.

Karadağ, esnaftan İGTOT'un geçen yıl olduğu gibi bu ramazanda da fiyatları sabit tutacaklarına dair söz aldıklarını vurgulayarak, "Diğer aylardan farklı olmadan ve hatta en uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. 4 ay önceki fiyatlarımızı araştırabilirsiniz. Birçok esnafımız şeffaf bir şekilde davranıyor. Ramazanın ortasında dahi bunları karşılaştırabilirsiniz." diye konuştu.

Esnafla yaptıkları görüşmelerde de fiyat istikrarı konusunda sözlerini ve teminatlarını aldıklarını dile getiren Karadağ, esnaftan yağ, pirinç, mercimek, un ve birçok bakliyat ürünlerinde fiyatları sabitleme sözlerini aldıklarını dile getirdi.

"ORTALAMA 50-100 LİRA BU SENE DAHA UYGUNA SATIYORUZ"

Karadağ, hurma fiyatlarına da değinerek, "Hurmaları geçen seneye göre daha uygun alıyoruz. Buna bağlı olarak ortalama 50-100 lira bu sene daha uyguna satıyoruz." dedi.

Ramazan boyunca fiyatları sabitlediler Bu sene daha uyguna satıyoruz 3

"EN İYİ HURMANIN KİLOSU 900 LİRA"

AYTOP Gıda Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çobanoğlu da kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve kuru üzüm gibi ürünlerde fiyatları sabitlediklerini, fiyatların genel olarak yükselmediğini dile getirdi.

Fındığın bu sene pahalı olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "AYTOP Gıda Sitesi'nde esnafların birçoğu fiyatları ramazan ayı boyunca bayram da dahil olmak üzere sabitledi." diye konuştu.

Çobanoğlu, özellikle ramazan ayında iftar sofralarında en çok tüketilen ürünlerden biri olan hurma olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hurma fiyatları kalitesine göre değişiyor. En iyi hurmanın kilosu 900 lira, uygun fiyatlı hurma 100-150 lira arasında. Kudüs ve Medine hurması da 300 lira ile 650 lira arasında değişiyor. Ramazan ayında en çok ceviz, badem, kaju ve kuru üzüm tüketiliyor. Bayramda da çikolata fiyatlarında çok yükseliş beklemiyoruz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor: Karar süreci hızlandırıldı, itiraz edenin payı satılabilecekKentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor: Karar süreci hızlandırıldı, itiraz edenin payı satılabilecek
Bakan Şimşek: Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyorBakan Şimşek: Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan fiyat gıda ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.