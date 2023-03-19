FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazan hareketliliğinin yaşandığı Eminönü'nde 'deprem felaketi' etkisi: "Eskisi gibi değil"

Ramazan hareketliliğinin yaşandığı Eminönü'nde 'deprem felaketi' etkisi: "Eskisi gibi değil"

19.03.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminönü'nde Ramazan'ın başlamasına günler kala alışveriş hareketliliği yaşandı. Sahur ve iftar alışverişi için Mısır Çarşısı'na gelenler yoğunluk oluşturdu ancak esnaf deprem felaketi nedeniyle yoğunluğun beklenenden az olduğunu dile getirdi. Esnaf hurmanın İskenderun Limanı'ndaki yangın nedeniyle pazara geç geldiğini ve fiyatının yükseldiğini belirtirken, Gaziantep'te antep fıstığı, Malatya'da kayısı bulmakta zorlandıklarını paylaştı. Bir kişi ise "Eminönü eskisi gibi değil" ifadesini kullandı.

Ramazan hareketliliğinin yaşandığı Eminönü'nde 'deprem felaketi' etkisi: "Eskisi gibi değil"

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Sahur ve iftar alışverişi için Mısır Çarşısı'na gelenler yoğunluk oluşturdu ancak esnaf deprem felaketi nedeniyle yoğunluğun beklenenden az olduğunu belirtti. Esnaf, İskenderun Limanı'ndaki yangın nedeniyle hurma, depremden etkilenen Gaziantep'de antep fıstığı, Malatya'da ise kayısı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Alışverişe gelenlerden bazıları fiyatları yüksek bulurken bazıları ise uygun buldu.

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto1

"İSKENDERUN LİMANI'NDA ÇIKAN YANGININ ARDINDAN HURMA BULAMIYORUZ"

Eminönü'nde esnaf olan İbrahim Özbey, "Depremin ardından hurma fiyatları yükseldi. Antep fıstığı zarar gördü. Gaziantep'in de depremden etkilenmesinden kaynaklı şu an fıstık bulamıyoruz. Malatya da depremden etkilendiği için kayısının kilosu 230 lira oldu. Kudüs hurması şu an 160 lira. İskenderun Limanı'nda çıkan yangının ardından hurma bulamıyoruz. Elimizdeki hurmaları bu fiyata satmak zorundayız, daha fazla hurma gelseydi fiyatlar daha uygun olabilirdi. Depremden önce hurma 130 liraydı" diye konuştu.

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto2

"EMİNÖNÜ ESKİSİ GİBİ DEĞİL... DEPREMDEN SONRA BURALAR BOŞALDI"

Depremden sonra sakinlik olduğunu belirten Ali Çağan, "Şu an insanlar korkudan gelmiyor. Eminönü eskisi gibi değil. Depremden sonra buralar boşaldı" dedi.

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto3

Emin İbrahim, "Ramazan için hurma tercih ediliyor. Kayısı, yaban mersini de tercih ediliyor. Kudüs hurması 160 lira, Medine hurması 220 lira. Ucuz da var pahalı da var. Depremden dolayı turistler de gelmiyor" dedi.

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto4

"EN UYGUNU 120 DEN BAŞLIYOR, 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Yoğunluğun ramazana göre iyi olduğunu belirten Ahmet Kaplan, "Hurmaların durumuna göre değişiyor. En uygunu 120 den başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. 1 ay önce 250 lira olan hurma şu an 300 lira. Yoğunluk ramazana göre iyi, dün de kalabalıktı. Yağmurdan dolayı biraz yoğun değil" şeklinde konuştu.

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto5

"ORTALIKTAKİ FİYATLARA GÖRE NORMAL"

Ramazan alışverişine gelen Yüksel Güler, "Normali sorarsanız fiyatlar uçmuş. Biraz peynir, eski kaşar aldım. Alabilirsem pastırma alacağım. Peynir ve eski kaşarı kalıp halinde aldım biri 200 lira biri 135 lira. Ortalıktaki fiyatlara göre normal. Bu tarafta fiyatlar daha uygun. Bir simide 7 buçuk lira veriyorsam bu fiyatlar normal" diye konuştu.

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto6

Yaşar Kaş, "Hurma fiyatları 180 ile 240 arasında, en az bir kilo almam gerekirse pahalı" dedi.

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto7

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto8

eminonunde-ramazan-hareketliligi_3454_dhaphoto9

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan "Milletime şikayet ediyorum" diyerek yüklendi: "Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!"Erdoğan "Milletime şikayet ediyorum" diyerek yüklendi: "Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!"
SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldıSGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı
AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri! AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!
Anahtar Kelimeler:
deprem Ramazan Eminönü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Bayram ikramiyesi artacak mı? Açıklama geldi! Asgari ücret hesabı...

Bayram ikramiyesi artacak mı? Açıklama geldi! Asgari ücret hesabı...

Yapılandırmadan faydalanmak için ise bu iki şarta dikkat!

Yapılandırmadan faydalanmak için ise bu iki şarta dikkat!

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Bugün açılıyor

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Bugün açılıyor

Erdoğan "Milletime şikayet ediyorum" diyerek yüklendi: "Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!"

Erdoğan "Milletime şikayet ediyorum" diyerek yüklendi: "Bu ne mantıktır, bu ne kafadır!"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.