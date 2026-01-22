FİNANS

Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 oldu

Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 101,6 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2026 yılı ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 103,0 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 101,6 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler, bir önceki aya göre bir miktar güçlendi.

Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

- ÜFE beklentisi yüzde 31,8'e geriledi

Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de bir miktar güç kazandı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılı ocak ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 55,2’si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtti.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 13,7'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirirken onu sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

