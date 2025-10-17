FİNANS

Rekabet Kurulu, ilaç firmalarına ceza yağdırdı! 17 şirkete 237 milyon 126 bin TL...

Rekabet Kurulu çoğunluğu ilaç sektöründen 17 şirkete 237 milyon 126 bin lira ceza verdi. Kurul, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik anlaşma yapıp emek piyasasındaki rekabet ortamını bozduğunu tespit etti.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

TOPLAM 237 MİLYON CEZA!

Rekabet Kurumu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete “çalışan ayartmama anlaşması” ve “rekabete hassas bilgi paylaşımı” nedeniyle toplam 237 milyon 126 bin TL idari para cezası kesti.

Soruşturma kapsamında, anılan teşebbüslerin "çalışan ayartmama anlaşmaları yapmak" veya "rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunmak" suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri tespit edildi.

EMEK PİYASASINDAKİ REKABET ORTAMI BOZULDU

Bu çerçevede, Adeka'ya 7 milyon lira, Amgen'e 4,5 milyon lira, Argis'e 639 bin lira, Arven'e 3 milyon lira, AstraZeneca'ya 15 milyon lira, Berko'ya 10,5 milyon lira, Farmatek'e 7 milyon lira, Helba'ya 2 milyon lira, İlko'ya 13 milyon lira, Merck'e 487 bin lira, Novartis Sağlık'a 19 milyon lira, Novo Nordisk Sağlık'a 19 milyon lira, Pfizer PFE'ye 20 milyon lira, Sanofi'ye 12 milyon lira, Sanovel'e 79 milyon lira, Santa Farma'ya 17 milyon lira ve Servier'e 8 milyon lira idari para cezası verildi.

Kurul, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik anlaşma yapıp emek piyasasındaki rekabet ortamını bozduğunu, bazı teşebbüslerin ise sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştıklarını da belirledi.

