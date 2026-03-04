FİNANS

Rekabet Kurulu, Merzigo Holding ve Yek Teknoloji firmalarına yönelik soruşturmayı sonlandırdı

Rekabet Kurulu, dijital video paylaşım platformlarında içerik yönetim hizmeti sunan Merzigo Holding AŞ ve Yek Teknoloji Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, verilen taahhüt üzerine sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çeşitli dijital video paylaşım platformlarında içerik yönetim hizmeti sunan Merzigo Holding ve Yek Teknoloji Pazarlamadan oluşan ekonomik bütünlük hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca "hakim durumun kötüye kullanılıp kullanılmadığının" tespitine yönelik yürütülen soruşturma taahhüt usulü ile tamamlandı.

Soruşturma sürecinde, söz konusu teşebbüslerin yapımcılar ve diğer içerik hak sahipleri ile akdettikleri sözleşmeler ve piyasadaki davranışları incelendi.

Bu kapsamda sunulan taahhüt metnini değerlendiren Kurul, bu taahhütleri "rekabet sorunlarını gidermeye elverişli, orantılı, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir" bularak kabul etti ve soruşturmayı sonlandırdı.

Sunulan taahhütlere göre, ​içerik yönetim hizmeti kapsamında hak sahipleri ile akdedilen sözleşmelerden münhasırlık hükümleri çıkarılacak, tarafların yönetebileceği içerik sayısına yüzde 40 sınırı getirilecek, üç yılı aşan sözleşmelerin süresi üç yıla düşürülecek, minimum garanti uygulaması ve benzeri garanti ödemeleri kaldırılacak.

Öte yandan "taahhüt usulü", bir soruşturma sırasında, incelenen şirketin Kurula rekabet sorunlarını giderecek çözüm önerileri sunmasıdır. Eğer bu öneriler Kurul tarafından yeterli ve etkili bulunursa, soruşturma ceza aşamasına gelmeden, bu çözüm önerilerinin "bağlayıcı" olması şartıyla kapatılabilir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
rekabet kurulu
