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Resmî Gazete'de yayımlandı! Elektrik faturalarında yeni dönem

25.12.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika haberi: TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete'de yayımlandı! Elektrik faturalarında yeni dönem

Kanuna göre, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

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Telif hakkı sahiplerince izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

TRT PAYI KALDIRILACAK

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılacak.

Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak.

KADEME BELİRLENECEK

Elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla normal tüketim miktarına uygun bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler, bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

Tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden yararlanabilecek.

Futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek.

BU AYLIKLAR KESİLMEYECEK

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek.

Elektrikli araç şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabilecek. (AA)

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