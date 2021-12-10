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Resmi Gazete'de yayımlandı! Gelir vergisi kesintileri çiftçiye iade edilecek

10.12.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin çiftçiye iade edileceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 26 Ekim 2021'den önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemleri, illerde vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıkların yetkili kılacakları vergi dairesi/vergi dairelerince yerine getirilecek.

BAŞVURU KANALLARI BELLİ OLDU

Başvuru için gerekli koşulları taşıyanlar, dilekçelerini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine ulaştırabilecek.

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1 Ocak 2016'dan önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden ise düzenlemeden faydalanılması mümkün olmayacak.

Düzenleme kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon üreticiye, faiziyle yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. (AA)


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