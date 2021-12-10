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Son Dakika: Enflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar ve büyüme beklentisi

10.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette, enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürdüğü görüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 15,61 olarak beklenen TÜFE bu ankette tarihi artış göstererek, yüzde 21,39 oldu. Öte yandan yıl sonu dolar beklentisi ise 13,7719'a olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Enflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar ve büyüme beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı. 2021 yılı Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2021 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 16,73 ihtimalle yüzde 24,00 - 25,99 aralığında, yüzde 16,75 ihtimalle ise yüzde 26,00’dan fazla artış göstereceği öngörüldü.

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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,91’inin beklentilerinin yüzde 22,00 - 23,99 aralığında, yüzde 20,45‘inin beklentilerinin ise yüzde 24,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2021 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 24,08 ihtimalle yüzde 11,00 - 12,99 aralığında, yüzde 19,48 ihtimalle ise yüzde 15,00 - 16,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,83’ünün beklentilerinin yüzde 11,00 - 12,99 aralığında, yüzde 24,39‘unun beklentilerinin ise yüzde 15,00 - 16,99 aralığında olduğu gözlendi.

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FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14,93 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15,25 iken, bu anket döneminde yüzde 14,53 olarak gerçekleşti.

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DÖVİZ KURU BEKLENTİLER

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 9,98 TL iken, bu anket döneminde 13,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken, bu anket döneminde 15,56 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.


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