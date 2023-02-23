FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapılandırılan borçların taksitlerine erteleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapılandırılan borçların taksitlerine erteleme

23.02.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde ekonomiye ilişkin önlemler alınmaya devam ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan karara göre bölgede yapılandırma borçlarının taksit ödemeleri, mücbir sebep halinin sonuna ertelendiği duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapılandırılan borçların taksitlerine erteleme

Deprem bölgesinde 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacakların borçlarının taksit ödeme süreleri mücbir sebep hali sonuna ertelendi.

Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde ilgili kanun kapsamında alacakları yapılandırılanların idarelere ödemeleri gereken ilk taksitin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödemeleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde yapılabilecek.

iStock-1456387674

Karara göre, 7256 sayılı kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası saat 14.00'te duyuracak!Merkez Bankası saat 14.00'te duyuracak!
5 bin TL'ye yükseltildi! Kredi kartı için yeni karar5 bin TL'ye yükseltildi! Kredi kartı için yeni karar
Fırsatçılar deprem dinlemiyor! Utanmadan bir de böyle söylüyorlar...Fırsatçılar deprem dinlemiyor! Utanmadan bir de böyle söylüyorlar...
Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

Depremden sonra oluştu, uzmanları da şaşırttı: Bu bir fay kırığı ya da yarığı değil

Depremden sonra oluştu, uzmanları da şaşırttı: Bu bir fay kırığı ya da yarığı değil

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Depremzedeler için nakdi ücret desteği açıklaması

Depremzedeler için nakdi ücret desteği açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.