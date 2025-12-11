FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Konaklama yerlerinde ruhsatlandırma için zorunlu olmasına rağmen uygulamada yaşanan tereddüt nedeniyle bazı yetkili idarelerce talep edilmeyen yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasına ilişkin hükmün kapsamı netleştirildi. İşte yapılan bazı düzenlemeler...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün hazırladığı "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın belirli durumlarda resen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verme görev ve yetkisine ilişkin ruhsatlandırma şekil, şart ve esasları düzenlendi.

Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 1

Bu kapsamda mevzuata uygun olmasına rağmen belediyelerce yasal süre de aşılarak bekletilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularının, Bakanlığa yapılabilmesi ve Bakanlıkça ilgili belediyenin gerekçelerinin yetersiz görülmesi durumunda resen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İL MÜDÜRLÜKLERİ YETKİLİ OLACAK!

Belediye tarafından süresinde verilmeyen ve Bakanlıkça düzenlenecek ruhsatlarda başvuru, inceleme, süreç takibi ve ruhsat düzenlenmesinde il müdürlükleri yetkili olacak.

Yönetmeliğe göre "umuma açık istirahat ve eğlence yeri" tanımına, günün şartlarına ve gelişen ekonomik girişim modellerine uygun olarak "eğlence merkezleri", "turizm kompleksleri" ve "tatil merkezleri" eklendi.

Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 2

ÖZEL ŞARTLAR EKLENDİ

Öte yandan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi doğrultusunda "konaklama yeri" tanımı güncellenerek konaklama yerlerinin ilave şartları belirlendi.

KONAKLAMA TANIMINDA BİR İLK

Uygulamada muhtelif sorunlara neden olan bazı hükümler kaldırıldı. Yönetmelikteki "konaklama yerleri" tanımı genişletilerek ilk defa "tatil köyü", "kırsal turizm tesisi", "mobil ev", "konaklama amaçlı mesire yeri", "konaklamalı orman parkı" ve "lüks çadır" ifadeleri de eklendi.
Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 3

BELİRSİZLİKLER GİDERİLECEK

Ayrıca "konaklama yerleri" bölümü altında otel, pansiyon, tatil köyü, motel, apart otel, kırsal turizm tesisleri, mobil ev ve kamping faaliyetlerinin sahip olması gereken şartlar netleştirilerek konaklama yerlerinde aranması gereken asgari niteliklerle faaliyet konusuna özel şartlar eklendi. Böylece iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgesi şartlarının uyumlaştırılması ve yatırımcılar ile işletmeciler bakımından sürecin sadeleştirilerek belirsizliklerin giderilmesi sağlandı.

İTFAİYE RAPORU ALINMASI ZORUNLU

Konaklama yerlerinde ruhsatlandırma için zorunlu olmasına rağmen uygulamada yaşanan tereddüt nedeniyle bazı yetkili idarelerce talep edilmeyen yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasına ilişkin hükmün kapsamı da netleştirildi.
Otel, motel, dağ evi, tatil köyü gibi tesisleri kapsayan konaklama yerlerinin tümünde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasının zorunlu olduğu net şekilde düzenlendi. Bu yerlerde dış cephe, iç duvar, zemin, tavan, çatı kaplama malzemelerinin bakımlı ve nitelikli olması zorunluluğu getirildi.

Tesiste ısıtmanın, merkezi sistem veya klima ile sağlanması, tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanması, devamlı sıcak ve soğuk su bulunması gibi şartlar eklendi.
Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 4

MÜŞTERİ ASANSÖRÜ YAPILACAK

Ayrıca müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üç kattan fazla olması durumunda müşteri asansörü yapılacak. Asansörlerde, alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunacak, yatak odalarında, mutfak ya da mutfak nişi düzenlenmeyecek.

Yönetmeliğin engellilere yönelik alınacak tedbirler kısmı da iş yerlerinin erişilebilirlik mevzuatına uygun olarak düzenlenmesini temin edecek şekilde düzenlendi.
Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 5

OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINACAK

Turizm amaçlı kiralanan konutlar (AirBNB) ile ilgili ruhsatlandırma ve işletilmesi sırasında yaşanılan sorunların aşılması amacıyla 7464 sayılı Kanunla uyumlu olacak şekilde söz konusu faaliyet konusu ve ilave şartları eklendi.

Kanun kapsamında yer alan ve aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısı 5'i geçen yerlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi zorunluluğu kapsamında bu konutlar için aranacak şartlar sıralandı.
Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 6

İşletmenin bulunduğu binanın bağımsız bölüm sayısının en fazla yüzde 25'i, aynı kiraya veren adına kiralanabilecek.
İş yerinin açılabilmesi için kat maliklerinin oy birliğiyle karar alması gerekecek. Faaliyetin yürütüleceği binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, sitede bulunan tüm binaların kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekecek.

Yönetmeliğe yeni "Gayrisıhhi Müessese (GSM) Faaliyet Konuları", Sağlık Bakanlığının yaptığı sınıf tespitleri esas alınarak eklendi. Ayrıca belediyelerce yürütülen farklı uygulamalar sebebiyle aynı faaliyet konusunda farklı ruhsatlandırma şartlarını ortaya çıkaran "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" listesi ilk defa yönetmeliğe eklenerek bu konuda yaşanan tereddüdün giderilmesi sağlandı.
Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 7

GÜZELLİK SALONLARINA DÜZENLEME

Öte yandan, güzellik salonları ile ilgili de yeniden düzenlemeye gidildi. Bu yerlerde kullanılacak cihazların spektrofotometre ve lazer güç ölçümü raporlarının faaliyet gösteren TS 13193 standardından Türk Standartlar Enstitüsü TSE-HYB belgeli yetkili servislerden veya muayene kuruluşlarından alınmış olması yönünde düzenlenme yapıldı.

Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 8

250 METREKAREDEN AZ OLMAYACAK

Halı yıkama yerlerine ilişkin de kapsamlı düzenleme yapıldı. Buna göre, halı yıkama yerlerinin 250 metrekareden az olmaması, sipariş alma, iletişim ve kayıt takibine uygun bilişim (bilgisayar, tablet ve benzeri) sistemi bulunması, kazan tipi santrifüj, rulo tipi santrifüj ve halıdan su uzaklaştırma sistemi (vakum ve benzeri) bulunması, toz, is, duman ve güneşten korunaklı açık alan halı askı sistemi ve kapalı alan ısı yalıtımlı kurutma odasına yer verilmesi, en az 2 ton kapasiteli su deposu ve en az 1 metreküp kapasiteli atık su çökeltme havuzu bulunması gibi şartlar getirilerek bu iş yerlerinin sahip olması gereken şartlar netleştirildi.

Resmi Gazete de yayımlandı! Yönetmelik sil baştan değişti: İlk gerçekleşti 9

Güneş enerji santrallerinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatlandırması sınıf tespiti kaldırıldı ve faaliyetin niteliği dikkate alınarak ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak, santralleri yaygınlaştırmak ve üretimi artırmak amacıyla GES'lerin tamamı üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak belirlendi.

Birinci sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki jeotermal sera tesislerinin sınıfı ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak ve üretime katkı sağlamak amacıyla ikinci sınıf gayrisıhhi müessese olarak yeniden oluşturuldu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ilçede ekimi yasaklandı!O ilçede ekimi yasaklandı!
ATO Başkanı Baran TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi!ATO Başkanı Baran TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
otel Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konaklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.