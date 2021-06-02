Restoranlarda QR kodlu yeni uygulama eylülde başlıyor

Perakende sektörünün buluşma platformlarından olan ve tüm sektör temsilcilerini bir araya getiren Perakende Günleri 2021 kapsamında, salgın nedeniyle verilen aradan sonra sektörün ilk fiziksel etkinliği Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Başkanlar Pandemi Sonrası Perakende Sektörünü Konuşuyor" başlıklı toplantıda, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, perakende sektörünün mevcut durumu ve geleceğini ele aldı. ETÜDER Başkanı Şahinöz, yaptığı konuşmada, ev dışı tüketim sektörünün Türkiye'de 4 milyon direkt, dolaylı olarak da 12 milyon istihdam sağladığını ve yaklaşık 300 milyar TL ciroyu temsil ettiğini bildirdi. "QR KOD İLE SİPARİŞ VERİR GİBİ" Sektörde salgınla beraber ortaya çıkan inovatif projelere değinen Şahinöz, "Yeni bir sistem geliştiriyoruz. Tüketici yediği-içtiği her şeyin nasıl hazırlandığını, masaya nasıl geldiğini bilecek. Gıda Güvenliği Derneğinin de olduğu 12 STK ile bir sistem geliştiriyoruz. Tüketici, Eylül 2021 itibarıyla restorana girdiğinde QR kod ile sipariş verir gibi, yine QR ile ilgili tedarikçisinin güvenilirliğini görebilecek, yediği ürün güvenli mi diye bakabilecek. Bunu dünyada ilk defa hayata geçiren ülke olacağız." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH PERAKENDE SEKTÖRÜ ÖZLEDİĞİMİZ GÜNLERE GELECEK" BMD Başkanı Sinan Öncel de salgın dönemini dayanışma içerisinde, devlet destekleriyle geçirdiklerini ifade etti. Öncel, "Dünyada pek çok perakende firmasının iflasına şahitlik ettik. Burada Türk perakende sektörünün daha az yara alarak atlatmasında en önemli etki, kısa çalışma ödeneği oldu. Bununla beraber vergi ötelemeleri, KDV indirimleri, kiralamalardaki KDV indirimleri, kira indirimleri, sektör dayanışması oldu." dedi. Perakende sektörünün 2021 yılında borçlanmasının salgın nedeniyle yüzde 30 arttığını belirten Öncel, yüksek faiz ve borçlulukla birlikte perakende sektöründeki firmaların kırılganlığının da arttığını gözlemlediklerini söyledi. Gelecek günlerden ümitli olduklarını ifade eden Öncel, şöyle konuştu; "İnşallah aşı konusunda umut veren gelişmelerle salgın biraz daha kontrol altına alınacak ve perakende sektörü özlediğimiz günlere gelecek. Turist sayısı da beklediğimiz sayılara gelecek ama bu noktada ekonomik tedbirleri de en üst noktada almamız gerekiyor. Bununla ilgili 2 önemli yasal düzenleme beklentimiz var. Bir tanesinin zaten şu anda hazırlandığını biliyoruz, inşallah Meclis'ten geçer. Kapalı kalınan sürede kiranın alınmayacağına dair ve mülk sahipleriyle kiracıları sürekli karşı karşıya getiren bu olumsuz durum için kapalı olunan sürelerde kira alınmaması... Bir de ortak alan işletme giderlerinin şeffaf, adil, hesap verilebilir ve perakendecinin canını acıtmayacak şekilde düzenlenmesi, paylaşım tablolarının net, açık, herkesin görebildiği biçimde bütün kiracılarla paylaşılması noktasında yönetmeliğin yeniden düzenlenmesine ilişkin taleplerimiz var. Bunların gerçekleşmesini umut ediyoruz."

"SEKTÖR KARLILIĞI DÜŞTÜ" GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ise salgın esnasında sektörün, özellikle 2020'de yüzde 30'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "2021'in ilk çeyreğinde, pandemi ve enflasyonun etkisine rağmen yüzde 2'nin üzerinde bir büyüme görünüyor. Bununla birlikte 2021'in ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş bekliyoruz. Gıda perakendeciliğiyle ilgili biraz da haksız olarak bazı ithamlarda bulunuldu. Enflasyonu sanki gıda perakendecileri yukarı çekiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bu yanlış bir algıdır. Çünkü enflasyon bir sonuçtur. Enflasyonla ilgili sorunları azaltmak için dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu. Aykaç, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti, "Gıda fiyatlarının artışı, sadece Türkiye'nin kendi içinden kaynaklanan bir şey değil, dünyanın da salgınla birlikte karşılaştığı bir sorun. Özellikle altını çizelim ki bazı ürünlerde hakim olan ülkeler, o ürünlerini diğer ülkelere satarken bir kısıtlamaya gittiler. Bu kısıtlama bir müddet sonra fiyat artışıyla karşımıza çıktı. 'Öncelikle kendi ihtiyacımız, sonra satacağız' dediler ama bu tam böyle olmadı. Örnek olsun diye söyleyeyim, Türkiye'de yağ fiyatları çok konuşuldu. Dünyada bu yağın ham madde fiyatı dolar bazlı yüzde 97 arttı."