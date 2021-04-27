Reuters: Büyük Türk bankaları Kanal İstanbul projesini finanse etmeye sıcak bakmıyor

İsimlerini vermeden konuşan üst düzey banka yetkililerine göre, söz konusu bankalar hem çevresel kaygılar hem de yatırım riskleri sebebiyle Kanal İstanbul'u finanse etmeye sıcak bakmıyor.

Habere göre, bu yetkililerden ikisi, "Türkiye'nin en büyük altı bankasının imzaladığı küresel sürdürülebilirlik anlaşmasının Kanal İstanbul'u finanse etmesinin önünde engel olduğunu" ifade etti.

BANKALARIN 'SORUMLU BANKACILIK İLKELERİ' ONAYI VAR

Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi dahil Türkiye'den altı banka, Birleşmiş Milletler (BM) destekli "Sorumlu Bankacılık İlkeleri" mutabakatının imzacısı konumunda. Bu mutabakat, bankaların insanlara ve gezegene zarar vermemesi için bir çerçeve sunuyor ve imzacıların buna uyması gerekiyor.

Bir üst düzey banka yetkilisi de, "Kanal İstanbul'un finanse edilmesinde yer alabileceğimizi sanmıyorum. Bazı çevresel sorunları tetikleyebilir" dedi.

22 Eylül 2019'da New York'taki genel merkezinde BM'nin açıkladığı anlaşmaya aynı yılın Kasım ayında bu üç bankanın yanı sıra Kalkınma Yatırım Bankası, Şekerbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) da imza attığını duyurmuştu.