FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Reuters: Büyük Türk bankaları Kanal İstanbul projesini finanse etmeye sıcak bakmıyor

Reuters: Büyük Türk bankaları Kanal İstanbul projesini finanse etmeye sıcak bakmıyor

27.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Haziran ayında ilk adımları atılması planlanan Kanal İstanbul projesinin finansman süreciyle ilgili haberinde, "Türkiye'nin en büyük bankalarından bazıları" diye tanımladığı bankalardan dört yetkilinin görüşlerine yer verdi.

Reuters: Büyük Türk bankaları Kanal İstanbul projesini finanse etmeye sıcak bakmıyor

İsimlerini vermeden konuşan üst düzey banka yetkililerine göre, söz konusu bankalar hem çevresel kaygılar hem de yatırım riskleri sebebiyle Kanal İstanbul'u finanse etmeye sıcak bakmıyor.

Habere göre, bu yetkililerden ikisi, "Türkiye'nin en büyük altı bankasının imzaladığı küresel sürdürülebilirlik anlaşmasının Kanal İstanbul'u finanse etmesinin önünde engel olduğunu" ifade etti.

BANKALARIN 'SORUMLU BANKACILIK İLKELERİ' ONAYI VAR

Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi dahil Türkiye'den altı banka, Birleşmiş Milletler (BM) destekli "Sorumlu Bankacılık İlkeleri" mutabakatının imzacısı konumunda. Bu mutabakat, bankaların insanlara ve gezegene zarar vermemesi için bir çerçeve sunuyor ve imzacıların buna uyması gerekiyor.

Bir üst düzey banka yetkilisi de, "Kanal İstanbul'un finanse edilmesinde yer alabileceğimizi sanmıyorum. Bazı çevresel sorunları tetikleyebilir" dedi.

22 Eylül 2019'da New York'taki genel merkezinde BM'nin açıkladığı anlaşmaya aynı yılın Kasım ayında bu üç bankanın yanı sıra Kalkınma Yatırım Bankası, Şekerbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) da imza attığını duyurmuştu.

Reuters'a konuşan bir başka üst düzey banka yetkilisi de BM destekli anlaşmayı hatırlatarak "Böyle bir projeye çevresel sorunları sebebiyle kesinlikle kredi vermek istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Haberde hükümetin Haziran ayında Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek olan ilk köprünün yapımına başlayacağını duyurduğu hatırlatılıyor. Aynı zamanda kanalın Karadeniz'le Marmara'yı yaklaşık 45 kilometrelik bir su yoluyla bağlayacağı; bu yolun da şehrin batısındaki nemli arazi, tarım arazileri ve köylerden geçeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyle İstanbul Boğazı'nın trafiğini azaltmayı hedeflediğini açıkladığı da ifade ediliyor:

"Ancak İstanbul'un Belediye Başkanı, mühendisler ve bir araştırmaya göre vatandaşların çoğu projeye çevresel sebeplerle; denizlerdeki ekosistemi bozduğu ve şehrin doğal sularının üçte birini sağlayan kaynaklara zarar verdiği gerekçesiyle itiraz ediyor."

2019'da yayımlanan bir hükümet raporuna göre o dönem kanalın maliyeti o dönem için 13 milyar dolar olarak duyurulmuştu.

"RUSYA'DA PROJEYE SICAK BAKMIYOR"

Rusya'nın da, donanma filosunun bulunduğu Karadeniz'e ikinci bir yol açılmış olacağı için güvenlik kaygılarıyla projeye sıcak yaklaşmadığı, haberde ifade ediliyor.

Moskova, projeyle birlikte Karadeniz'e savaş gemilerinin geçişiyle ilgili kuralları belirleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin dışında kalacağından endişeli. Daha önce Kanal İstanbul'un, 1936'da imzalanan sözleşmeyi bağlamayacağı belirtilmiş; bu ay Ukrayna ile Rusya arasında gerilim arttığında Ukrayna açıklarına donanma gemilerini gönderen Rus lider Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Montrö'nün uygulanması gerektiğini belirtmişti.

Aynı zamanda Türkiye'deki bankaların kredi ya da fon verme konusundaki çekinceleri sebebiyle; projenin yapılması için devlet gelirlerine ya da yabancı yatırımcıya ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

Reuters'ın bu konuyla ilgili sorularını yönelttiği Hazine ve Maliye Bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise ajansın sorusuna, kısa bir zamanda ihaleler ve teklifler açıldığında "Projenin birçok kredi veren kuruluşu ve yatırımcıyı çekeceğini" söyleyerek yanıt verdi.

"RİSKLER ÇOK YÜKSEK"

Reuters'a göre "Kanal İstanbul projesinin maliyeti, Erdoğan'ın krediyle büyüme mirasının birer parçası olan yeni havalimanı gibi diğer projelerin maliyetlerini gölgede bırakabilir."

Özel sektörün kısa vadeli dış borçlarının 150 milyar doları bulduğu ve Türkiye'nin döviz kaynaklarının tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen haberde, 2018'deki kur krizinin Kanal İstanbul projesinin de ertelenmesine yol açtığı; koronavirüs salgını sonrası ekonominin yeniden toparlanmaya başlamasıyla hükümetin geçen ay kalkınma planlarını yeniden gündeme getirerek onayladığı ifade ediliyor.

Garanti Bankası, İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi bankaları da ajansın sorularına henüz yanıt vermedi.

Denizbank, Vakıfbank ve Akbank ise yorum yapmayacağını bildirdi.

Pazar günü ajansa konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk, Amerikalı, Avrupalı ve Çinli şirketlere açılacak olan ihale sürecine halihazırda ilgi olduğunu söyledi:

"Kârlı bir proje, ilerleyeceği konusunda da iyimseriz."

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: &quot;Tehlikenin boyutları çok daha büyüdü&quot;Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: "Tehlikenin boyutları çok daha büyüdü"

"KARLI BİR PROJE, İLERLEYECEĞİ KONUSUNDA DA İYİMSERİZ"

Ancak ajansa konuşan üst düzey banka kaynaklarına göre Türkiye'nin özellikle Avrupalılarla ortaklığı olan bankaları için bu yatırımın "riskleri çok yüksek olabilir." Bu isimlere göre böylesine büyük bir proje, bu bankaların başka sendikasyon kredileri için ihtiyacı olan kapasiteyi sınırlayabilir. Aynı zamanda projenin ileri bir aşamada durdurulması riski de var:

Eski bir üst düzey banka yetkilisi de "İster kamu bankası ister özel olsun, hiçbir Türk bankası böyle bir riski alamaz" dedi.

Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projeyle ilgili raporlar hazırlayarak çevreyle ilgili yasal engelleri ortadan kaldırdı. Ancak aynı kaynağa göre Türk bankalarının Avrupalı ortakları, Türkiye'den bir bakanlığın verdiği bu onayı muhtemelen güvenilir bulmayacak:

"Bu da beyaz fillerden biri, arazi fiyatları spekülasyonlarının dışında burada herhangi bir değer biçmek zor görünüyor."

Bir başka banka yetkilisi ise muhalefet partilerinin de projeye karşı çıktığını, proje devam ederken AKP'nin ya da Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde inşaatın da yarım kalacağını belirtiyor:

"Proje inanılmaz derecede büyük. Hem itibar hem de krediyle ilgili riskler barındırıyor. Aynı zamanda hükümetin gözde projesi gibi duruyor."

İmamoğlu hakkında inceleme başlatılması hukuki açıdan neden tartışma yarattı?
Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'ne ve boğaz güvenliğine etkisi ne olacak?
Montrö Sözleşmesi Türkiye'ye hangi hak ve yetkileri sağlıyor?
Putin Erdoğan'la görüşmesinde 'Montrö Sözleşmesi'nin korunması' çağrısı yaptı

BBC

Fotoğraf: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Çan2 Termik Santral halka arz sonuçlarıÇan2 Termik Santral halka arz sonuçları
Şirketler neden sermaye artırımına gerek duyar?Şirketler neden sermaye artırımına gerek duyar?
Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Cumhurbaşkanı Ulaştırma Bakanlığı Garanti BBVA İş Bankası Yapı Kredi Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
Bu işi aklı kesen 1 kişi var zaten bu ulkede
Haydaaa üniversiteyi bitirmiş adamlar reis ten iyi mi bilecek :))
Kanal istanbul değil Rantistanbul!!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olacağı belli oldu

Sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olacağı belli oldu

Ünü Çukurca'dan dünyaya yayıldı

Ünü Çukurca'dan dünyaya yayıldı

Elon Musk'tan çip krizi açıklaması

Elon Musk'tan çip krizi açıklaması

Tanesinin fiyatı 430 bin dolar

Tanesinin fiyatı 430 bin dolar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dev şirketten kripto para adımı!

Dev şirketten kripto para adımı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.