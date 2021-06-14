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Roketsan'dan gizemli paylaşım: Yarını bekleyin!

14.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roketsan, resmi Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda 'Yarını bekleyin' ifadesini kullandı. Yapılan paylaşım kısa sürede ilgi gördü ve vatandaşlar tarafından merak uyandırdı.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notunu düşen firma, sürpriz paylaşımıyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Roketsan paylaşımında 'Yarını bekleyin!' ifadeleri sosyal medyada da pek çok kullanıcı tarafından gündem oldu. Kullanıcılar tahminlerde bulunurken Roketsan henüz açıklama yapmadı.

33. YIL KUTLAMASI

DHA' da yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 14 Haziran 1988 tarihinde kurulan, Türkiye'de roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde lider konumda olan Roketsan, 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Savunma sanayisi şirketi Roketsan, son yıllarda geliştirdiği yerli füzeler ile dikkat çekti. Şirket, 33'üncü yıl dönümünü Twitter hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı. Paylaşımda, "Tam 33 yıl önce başladı aziz milletimizin ay-yıldızını en yükseklere taşıma sevdamız. İlk günkü tutku ve heyecanla her zamankinden daha güçlüyüz" ifadesi yer aldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
tersine uçup yere kafa atan roket yapmışız ne yaparsanız daha doğrusu ne yaptığınızı iddia ederseniz edin artık bu millet sizin fişinizi cekecek secimde iyuzden şunu yaptık bunu yaptk palavralarıni bırakın ekonomik olarak çok büyük bir atılım refah artışı olmadıkça artık yemez bunlar
Pikaçu'da vardı bu sahne..
hadi hayırlısı..

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