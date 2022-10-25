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Rusya ile petrolde işbirliği mesajı! Bakan Dönmez merak edilen soruyu yanıtladı: ‘Ticareti onlar yapıyor...'

25.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatında Türkiye önerisine ilişkin, "Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz" dedi. Enerji Bakanı, Rusya ile petrolde işbirliği konusunda anlaşma olup olmayacağına dair, “Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor” diyerek o kurumları işaret etti.

Rusya ile petrolde işbirliği mesajı! Bakan Dönmez merak edilen soruyu yanıtladı: ‘Ticareti onlar yapıyor...'

Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin uluslararası doğal gaz dağıtım merkezi olmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Bakan Dönmez, “Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Nitekim 7 boru hattımız, 3'ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisimiz bu çalışmaların göstergesi. Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır” ifadelerini kullandı.

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PETROLDE İŞBİRLİĞİ OLACAK MI?

Enerji Bakanı Rusya ile petrolde işbirliği konusunda anlaşma olup olmayacağına dair en çok merak edilen soruya da yanıt verdi.

Dönmez, “Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektör örneğin TÜPRAŞ var, Star Rafinerisi var. TÜPRAŞ’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor” dedi.


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