Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde yaşayan yoğun trafiği çekmemek için motosiklet kullanan beyaz yakaları da köylerinde mısır, buğday hasadı yapan amcaları da yakından ilgilendiren değişiklik bugün yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği değişti. Buna göre Motosiklet, traktör, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullananların uymaları gereken kurallar revize edildi.

Rosetta

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de de yayımlandı. Buna göre bisiklet, motosiklet, traktör gibi araçları kullananlara koruyucu ekipman zorunluluğu getirildi. Traktör kullananlar da artık gözlük takacak.

Motosiklet sürücü haricinde arka tarafta oturan kişinin de gözlük ve eldiven takması zorunlu oldu.

Sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerinde kullanılacak bilgilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin edilebileceği ya da kanunlarda belirtilen istisnalar dışında yalnızca bu amaçla sınırlı biçimde paylaşılabileceği ifade edildi.

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek 1

ARTIK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilmiş T3 sınıfı traktörlerde (üç tekerlekli yük motosikletleri ve kapalı karoserli modeller hariç) sürücülerin kask (koruma başlığı) ve koruyucu gözlük kullanmaları artık zorunlu hale getirildi.

Bununla birlikte, üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoserli modeller dışında kalan motosiklet sürücülerinin ve yolcularının koruyucu eldiven takmaları da mecburi oldu. Yolcular için kask takma zorunluluğu ise aynen devam ediyor.

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek 2

CEZASI VAR

Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.

trafik trafik cezası motosiklet
