Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de de yayımlandı. Buna göre bisiklet, motosiklet, traktör gibi araçları kullananlara koruyucu ekipman zorunluluğu getirildi. Traktör kullananlar da artık gözlük takacak.

Motosiklet sürücü haricinde arka tarafta oturan kişinin de gözlük ve eldiven takması zorunlu oldu.

Sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerinde kullanılacak bilgilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin edilebileceği ya da kanunlarda belirtilen istisnalar dışında yalnızca bu amaçla sınırlı biçimde paylaşılabileceği ifade edildi.

ARTIK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilmiş T3 sınıfı traktörlerde (üç tekerlekli yük motosikletleri ve kapalı karoserli modeller hariç) sürücülerin kask (koruma başlığı) ve koruyucu gözlük kullanmaları artık zorunlu hale getirildi.

Bununla birlikte, üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoserli modeller dışında kalan motosiklet sürücülerinin ve yolcularının koruyucu eldiven takmaları da mecburi oldu. Yolcular için kask takma zorunluluğu ise aynen devam ediyor.

CEZASI VAR

Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.