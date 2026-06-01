Sabiha Gökçen'den 2026’nın ilk rekor haberi geldi: Tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı

Havacılık sektörünün ve Türkiye’nin yükselen değeri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, operasyonel kabiliyetini ve bölgedeki stratejik konumunu bir kez daha kanıtladı. 31 Mayıs Pazar günü gerçekleşen yoğun hava trafiği kapsamında, iç ve dış hatlarda toplamda 894 iniş-kalkış trafiğiyle, havalimanı tarihinde bir gün içerisinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ve Terminal İşletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) koordinasyonunda uygulanan titiz çalışmalar neticesinde bayram yoğunluğu ve söz konusu rekor trafik sorunsuz şekilde yönetildi.

AKSAMA YAŞANMADAN TAMAMLANDI

HEAŞ tarafından, hava trafik kontrol hizmetlerinden apron yönetimine, teknik altyapıdan hava sahası emniyetine kadar tüm operasyonel süreçler etkin şekilde yönetilirken; terminal tarafında ise ISG ekiplerince operasyon, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu konforuna yönelik çalışmalar 24 saat esaslı olarak yürütüldü. Böylece bayram dönemine ait yoğun trafik operasyonel aksama yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

Havalimanının artan kapasite kullanımını destekleyen bu rekor, aynı zamanda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın stratejik konumunu ve teknolojik altyapısının gücünü bir kez daha teyit etti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, operasyonel başarısıyla Türkiye’nin sivil havacılık hedeflerine katkı sunmaya ve bölgedeki en önemli uçuş merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.