FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sağlanacak 100 bin dolara kadarlık desteğin Türk dizi ihracatını artırması öngörülüyor

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türk dizilerinin tanıtımı ile turizm stratejisini merkezine alan yeni destek modelinin hizmet ihracatı açısından stratejik ve zamanında atılmış bir adım olduğunu belirtti. Avdagiç, "Bölüm başına Bakanlık ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının (TGA) sağlayacağı 100 bin dolara varan desteğin, Türk dizi ihracatını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

Sağlanacak 100 bin dolara kadarlık desteğin Türk dizi ihracatını artırması öngörülüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm tanıtımına katkı sağlayan dizilere yönelik yeni bir destek modelinin hayata geçirileceğini duyurdu.
Buna göre, belirlenen kriterleri karşılayan ve Türkiye’de yayınlanan dizilerin her bir bölümü için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından 100 bin dolara kadar destek sağlanacak.

Desteklerin verilmesinde, dizilerin Türkiye’nin tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaşmasına etkisi, ihracat yapılan ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi kriterler dikkate alınacak.

Yeni model kapsamında, Türkiye’nin tarihi, doğal, gastronomik ve arkeolojik değerlerinin ürün yerleştirme yöntemiyle dizi içeriklerine entegre edilmesi ve bu içeriklerin tanıtım amacıyla satın alınması planlanıyor.

Bu çerçevede 30 saniyelik tanıtım filmleri ile dijital kısa video (reels) içeriklerinin de TGA tarafından satın alınması öngörülüyor.

Ayrıca çekim süreçlerinde bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve Bakanlığa bağlı mekânların ücretsiz tahsisi gibi kolaylıklar sağlanacak.

“STRATEJİK BİR ZAMANDA ATILMIŞ ADIM”

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan ve Türk dizilerinin tanıtımı ile turizm stratejisini merkezine alan yeni destek modelinin hizmet ihracatı açısından stratejik ve zamanında atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Avdagiç, bölüm başına Bakanlık ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının (TGA) sağlayacağı 100 bin dolara varan desteğin, Türk dizi ihracatını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inandıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Desteklerin, Türkiye’nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizmindeki hedef ülkeler arasında yer alıp almadığı ile ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi hususları dikkate alarak verilecek olması sektörümüzde nitelikli ve stratejik üretimi de teşvik edecektir. Bu yaklaşımın hizmet ihracatında çarpan etkisi yaratan entegre bir büyüme modelini beraberinde getireceği de muhakkaktır."

Türk dizilerinin Türkiye’nin kültürel hafızasını, yaşam tarzını, tarihini ve değerlerini dünyaya anlatan güçlü birer iletişim aracı haline geldiğini kaydeden Avdagiç, "Dizilerimiz küresel ölçekte bir fenomen oldu. 170’e yakın ülkede neredeyse bir milyar izleyiciye ulaşıyor. Bu etki turizmi, markalaşmayı ve ülke algısını da doğrudan besliyor. Bakanın açıkladığı destek modelinin en önemli katkılarından biri, bu başarıyı sürdürülebilir ve ölçeklenebilir hale getirecek olmasıdır." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aldığı hediye mesleği oldu: Yurt dışına gönderiyor!Aldığı hediye mesleği oldu: Yurt dışına gönderiyor!
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yeni karar: Ehliyetsiz de olsa tazminat istenecekAracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yeni karar: Ehliyetsiz de olsa tazminat istenecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.