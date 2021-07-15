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Sağlık Bakanlığı'ndan sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına "Kovid-19 aşısı" ödemesi

15.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına "Kovid-19 aşısı" ödemesi

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AŞI ÖDEMESİ 3 AY BOYUNCA VERİLECEK

Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar;

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aile hekimi Sağlık Bakanı
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