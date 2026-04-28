Sağlıkta yeni dönem: O hizmetlere erişim kolaylaştırıldı

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsamı genişletilirken, vatandaşların bu hizmetlere erişimi kolaylaştırıldı.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında sağlık hizmetinin kapsamı genişletildi! Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yeni yönetmelikle ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi ve uygulama merkezi açma koşulları kolaylaştırıldı. Böylece, sunulan hizmetin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması amaçlandı.

Yönetmelikle, GETAT uygulama ünitesi ya da merkezi bulunan sağlık kuruluşlarında, yalnızca belirli odalarda değil tedavi hizmeti sunulan tüm odalarda ve yataklı servislerde GETAT hizmetleri sunulabilecek.

Düzenleme kapsamında, daha özellikli ve riskli hasta gruplarına hizmet sunabilen GETAT uygulama merkezlerinin, devlet hastaneleri ile 100 yatak ve üzeri kapasiteye sahip özel hastanelerde de açılabilmesine imkan sağlandı. Böylece, hasta grupları dahil olmak üzere tüm vatandaşların GETAT hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta çifte zam geldi Akaryakıta çifte zam geldi

GETAT UYGULAMALARINDA BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI 15 KILAVUZ ESAS ALINACAK

Bakanlık, GETAT alanında yürütülen bilimsel çalışmalar ve uygulama deneyimleri doğrultusunda hazırlanan 15 ayrı uygulama alanına yönelik kılavuza yeni yönetmelikte atıfta bulundu.

Haziran 2025'te yayımlanan bu kılavuzlar doğrultusunda uygulamaların yapılması gerekliliği ortaya konuldu. Bu sayede, uygulayıcılar için ortak bir yol haritası oluşturulacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ MUAYENEHANELERİNDE DE GETAT UYGULAMASI YAPILABİLECEK

Yönetmelik değişikliğiyle, GETAT hizmeti sunabilecek sağlık kuruluşlarının kapsamı genişletildi.

Buna göre, aile hekimliklerinin yanı sıra sağlık meslek hizmet birimleri ve evde sağlık hizmet birimlerinde GETAT uygulama ünitelerinin açılabilmesi mümkün hale getirildi.

Daha önce diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile polikliniklerinde uygulanan GETAT hizmetleri, yeni düzenlemeyle diş hekimliği muayenehanelerinde de sunulabilecek. Diş hekimleri sadece diş hekimliği mesleğinin icrası kapsamında sertifikalı oldukları akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük, homeopati, kupa, mezoterapi, proloterapi, ozon ve müzik terapi gibi GETAT uygulamalarını yapabilecek.

SERTİFİKALI HEKİM VE FİZYOTERAPİSTLER OSTEOPATİ VE KAYROPRAKSİ YAPABİLECEK

Yönetmelikte, dünyada yaygın şekilde uygulanan, vücudun kendi kendini iyileştirme kapasitesine odaklanan manuel terapi yöntemlerinden osteopati, kayropraksi ve refleksoloji uygulamalarının Türkiye'de de etkin ve güvenli şekilde yaygınlaştırılması amacıyla yeni düzenlemeler de hayata geçirildi.

Buna göre, osteopati ve kayropraksi uygulamaları Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilerek GETAT eğitim merkezlerinden sertifika alan hekimler ve fizyoterapistler tarafından uygulanabilecek.

Refleksoloji uygulamaları ise sertifikalı sağlık çalışanları tarafından yapılabilecek, yaşlı bakım teknikeri ve evde bakım teknikeri ise uygulamaya yardımcı olabilecek.

Bahsi geçen meslek grupları, GETAT eğitim merkezlerinde verilen eğitime katılarak sertifika alabilecek. Hekim dışı uygulayıcılar ise hekimin değerlendirme ve yönlendirmesi doğrultusunda hasta üzerinde işlem gerçekleştirebilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Krediye ulaşım azalınca satışlar yavaşladı!Krediye ulaşım azalınca satışlar yavaşladı!
Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş!Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş!

En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

