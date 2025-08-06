Sahte diplomalı Kayıhan Osmanoğlu sosyal yardım – misafir ağırlama diyerek bağış da toplamış

Türkiye, sahte diploma skandalını konuşurken sahte diploma alan kişilerden birisinin de Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılan iddianamede Osmanoğlu’nun sık sık kendi cep telefonundan mezuniyet belgesi sorguladığı aktarıldı.

Kamuoyunda adı sıkça gündeme gelen Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu için İnönü Üniversitesi’nde Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Sami Durak’ın elektronik imzasının kopyalandığı ve sahte mezuniyet belgesi çıkarıldığı, bu belgenin de YÖK sistemine işlendiği tespit edildi! İddianamede geçen bilgiye göre Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, kendi cep telefonundan pek çok kez mezuniyet belgesi sorgulama işlemi yapmış!

BİR DE BAĞIŞ TOPLAMIŞ!

Nefes’in haberine göre diploması sahte çıkan Abdülhamit'in torunu Kayıhan Osmanoğlu’nun, IBAN’ını paylaşarak Ankara'da külliye yaptırmak için bağış topladığı ortaya çıktı. 1 taş bedeli: 2.000 TL 1 m2 taş bedeli: 10.000 TL 1 m2 inşaat bedeli: 50.000 TL…

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“EĞİTİM, MİSAFİR AĞIRLAMA, KÜLTÜREL ETKİLEŞİM”

Projenin temel amacının “Osmanlı ruhunu ilimle, edeple, hizmetle yeniden diriltmek” olduğu, bu yapıların sadece mimari değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerle yoğrulmuş bir hayat alanı sunacağı, Külliye’nin eğitim, ibadet, misafir ağırlama, sosyal yardım ve kültürel etkileşim gibi çok yönlü işlevler göreceği savunuldu.