FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sahte mesajla borç tuzağı! E-Devlet uyarısı geldi: WhatsApp detayına dikkat

Trafik kazası yapanların kişisel bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, sigorta ve avukat adı kullanarak sahte borç mesajları gönderiyor. Uzmanlar, “Hiçbir resmi takip WhatsApp’tan gelmez” diyerek vatandaşları e-Devlet üzerinden kontrol yapmaları konusunda uyarsa da dolandırıcıların tuzağına düşen çok sayıda mağdur olduğu öğrenildi.

Son dönemde artan dolandırıcılık yönteminde, trafik kazasına karışan kişilere “icra takibi başlatıldı” yalanıyla mesaj atan şebekenin gerçek görünümlü belgelerle mağdurları binlerce lira ödeme yapmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

Trafik kazası yapmış kişilerin kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçiren dolandırıcılık şebekesi, 'sigorta şirketi tarafından icra takibi başlatıldı' yalanıyla WhatsApp üzerinden sahte takip talebi göndererek onlarca kişiyi dolandırdı. Dolandırıcıların tuzağına düşen mağdurlar Sabah gazetesine yaşadıklarını anlattı.

Dolandırıcıların kurbanı olan 64 yaşındaki Çetin Sarıkaya, "Daha önce bir kaza yapmıştım tutanak tutulmuştu aradan 2 ay geçti ve bana kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi kazayla ilgili 25 bin TL ödemem olduğunu ve yapmadığım takdirde hukuki sürecin başlayacağını söyledi. Bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim bu kez benle pazarlık yapmaya başladı. Bana bir IBAN attılar ve 15 bin TL yolladım. Aynı dolandırıcılar 2. Kez yine aradı ve para istediler bu kez tanıdığım bir avukat arkadaşıma danıştım bu kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendim" dedi.

BORÇ MESAJI ATTILAR

28 yaşındaki Taner Altunbaş (28); "Ocak ayında bir trafik kazası geçirdim ve haklı olduğum ortaya çıktı. Bana avukatlık hukuk bürosuna ait bir pdf dosyası şeklinde watsapp üzerinden mesaj geldi. Bu dosyanın içeriğinde bir sigorta firmasının ismi, bir avukatın ismi ve borçlu olduğum yazıyordu. Benim T.C kimlik numaram, ismim soy ismim, plakam her şeyim tamamen o dosyanın içeriğinde yazıyordu. Bunu gördükten sonra borçlu olduğumu zannettim ama iletişim kurmadan onlarla hemen kendi avukatımı aradım. Bana e-devlet üzerinden kontrol sağlamamı söyledi ve hiçbir avukatlık hukuk bürosunun bu şekilde ulaşım sağlamadığını, kişisel bilgilerin kanunu gereğince bu şekilde iletişim kurmadıklarını belirtti. Avukatımı aramasam istedikleri parayı yollayacaktım. Çok dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Avukat İyaz Çimen bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunarak şunları söyledi; "Vatandaşlarımıza ulaşan ekstradan dolandırıcılar türedi. Özellikle son 2 aydır müvekkillerime sahte icra takibine dair takip taleplerini whatsaptan iletmek suretiyle onlardan haksız kazanç elde etmeye çalışan bir şebeke söz konusu. Sanki sigorta şirketinin vekiliymişçesine gerçek bir avukat ismiyle veyahut da gerçek olmasa bile bir avukat ismiyle onlara ulaşarak onlardan haksız olarak para tahsil etmeye çalışıyorlar.

E-DEVLET'E BAKIN!

Avukat Çimen "Bu noktada vatandaşlarımız özellikle kendilerine gelen bu gibi iletileri dikkate almasınlar. E-devlet hesaplarını kontrol etsinler." dedi.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası e-devlet whatsapp dolandırıcı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.