Samsun'da otopark ücretleri değişti: İşte tam liste

Yeni yayımlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları ile Samsun’da otoparklarda fiyat tarifesi güncellemesine gidildi. Buna göre 1. derece merkezi otoparklardan Tekel, Anakent, Saathane ve Cumhuriyet Meydanı otoparklarında 0-15 dakika arası ücretsiz, 16-60 dakika arası 90 TL, 12-24 saat arası ise 300 TL oldu.

İkinci derece merkezi otoparklardan ilçe transfer merkezi otoparkı, Çobanlı Marina Otoparkı, Gazi ve Ağabali Otoparklarında 0-15 dakika ücretsiz. 16-60 dakika 70 TL, 12-24 saat ise 250 TL olarak belirlendi.

Üçüncü derece otoparklardan Kurtuluş Otoparkı'nda otomobiller için ilk 15 dakika ücretsiz, 16-60 dakika 35 TL, 12-24 saat ise 200 TL. Fuar Otoparkı'nda 16-60 dakika 40 TL, 12-24 saat 200 TL, Sevgi Kafe ve Balonya Otoparkı’nda ise ilk 15 dakika ücretsiz. 15 dk.-2,5 saat arası 60 TL ve 12-24 saat arası ise 200 TL olarak açıklandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır