Sanayide elektriğe zam! İşte yeni tarifeler...

Doğal gaz fiyatlarına yapılan zammın ardından bir zam da elektrik fiyatlarına yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile elektrikte sanayi abonelerinin tarifesine yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM! İŞTE YENİ TARİFELER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

Kaynak: AA

